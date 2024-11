La 5e édition du ‘Chalon de la Bande Dessinée’ se déroule à Chalon-sur-Saône ce weekend !

Ambiance et discours… le photoreportage info-chalon.com !

Ce samedi 16 novembre 2024, à 11 heures, avait lieu à la Salle Marcel Sembat de Chalon-sur-Saône, l’inauguration de la 5ème édition du Chalon de la B.D organisé par l’association ‘Bulles de Bourgogne’.



Un évenement qui se déroulait en présence de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Bénédicte Mosnier, 4e adjointe en charge de la culture, d’Évelyne Lefebvre, 10e adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, de Jean-Michel Morandière, 11e adjoint en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers, de nombreuses et nombreux Conseillers Municipaux, de Jean Pascal Lebrat, Président de l’association ‘Bulles de Bourgogne’ assisté de Florent Bouteillon, Vice-président, …

Extraits des discours prononcés :

Jean Pascal Lebrat : « Bienvenue à toutes et à tous et à tous les visiteurs du salon mais aussi à tous les auteurs illustratrices, illustrateurs, dessinateurs, créateurs, ici présents pour cette 5e édition. Nous sommes à la 5e édition de notre festival de la BD qui se nomme désormais le ‘Chalon de la B.D’. Ici pour les lecteurs, c’est un lieu de partage au travers de la bande dessinée. C’est comme vous aimez à le dire monsieur le Maire, avec ces 4 éléments autour de la culture, du livre culturel : la jeunesse, le patrimoine, la mémoire et bande dessinée qui regroupe les trois piliers précédents [...] On a pour coutume de dire que d’accéder à la lecture, c’est de donner le pouvoir du droit imaginaire, du droit du rêve et d’ailleurs j’ai retenu une citation: ‘si vous savez lire alors le monde entier s’ouvre à vous !’ […] Le droit d’imaginer, de penser et même de savoir, c’est au travers de la lecture et c’est important! Je n’en dirai pas plus mais je vais quand même remercier l’ensemble des bénévoles, nos aubergines cette année qui sont là pour vous faciliter l’accès et vous donner des explications et rendre ce moment agréable. Merci aussi au service de la communication, et au service de la salle Marcel Sembat pour nous accompagner dans cette aventure […] Je voudrais remercier aussi la Ville de Chalon et le Grand Chalon, les commerçants, la DRAC et le Département parce que ce sont eux aussi qui permettent d’avoir ce moment là, ce moment de lecture et de partage et ce moment de lecture et d’ouverture sur les autres! […] Je voudrais remercier aussi tous ceux qui investissent dans cette aventure et je vous souhaite à toutes et à tous un bon Chalon de la B.D. Je vous remercie ! ».

Sébastien Martin : «Mesdames et Messieurs, moi je voudrais d’abord saluer l’engagement de Jean Pascal et de toute son équipe pour faire vivre ce salon et cette nouvelle édition du Chalon de la B.D et non plus le Salon de la B.D et que l’on a toujours autant de plaisir à se retrouver et aussi accueillir sur notre territoire même si je sais qu’il y a beaucoup de gens de la région, au sens large du terme, les auteurs, les dessinateurs, les illustrateurs qui viennent ici mais aussi ceux qui viennent de l’étranger Belgique et Espagne et donc j’espère que leur séjour ici dans le Grand Chalon sera aussi pour eux l’occasion d’apprécier la qualité d’accueil des habitants de la Région. Je sais qu’ils vont en voir beaucoup passer pendant tout ce weekend car il va y avoir toute la jeunesse du Grand Chalon qui va venir les rencontrer […] Bravo Jean Pascal, bravo à toute ton équipe et très très bon Chalon de la B.D ! ».

Gilles Platret : « C’est toujours pour nous un plaisir de venir ici parce que c’est d’abord un événement qui s’est inscrit dans le patrimoine culturel chalonnais. La 5e édition cela veut dire qu’elle peut se permettre de se projeter dans un avenir lointain et cela c’est important, c’est un cap que vous avez passé […] Je salue évidemment l’investissement sans faille, l’ardeur au travail, l’enthousiasme inaltérable de l’association Bulles de Bourgogne de l’Antre des Bulles et de ses cohortes immenses de bénévoles que vous avez réussi comme tout bénévole à embaucher gratuitement [...] Je salue aussi la présence des collectivités qui viennent comme le Département de Saône-et-Loire puisque nous avons le plaisir pour la 5e année consécutive d’accueillir la Bibliothèque Départementale situé à côté des équipes de la Bibliothèque Municipale de Chalon […] Je salue la trentaine d’auteurs qui sont là et qui viennent d’un peu partout, voire même de l’extérieur de nos frontières. Moi, j’ai toujours cet émerveillement, quand les illustrateurs prennent le temps, de dédicaces ultras personnelles, de dédicaces uniques et cela c’est un bonheur, un don la aussi, qui est juste fabuleux et je pense que les tous lecteurs en ont conscience. Oui madame l’adjointe à la culture, c’est la 4e édition et dernier salon du livre de l’année qui commence l’année avec le salon du livre jeunesse, qui se poursuit par le salon des livres anciens, le salon des auteurs de Bourgogne et Franche-Comté et donc, ces quatre événements autour du livre nous permettent d’insister sur le fait qu’il n’y a pas d’accès au reste du monde si cela ne passe pas par le livre et d’ailleurs […] La B.D permet entre l’écrit et l’image la charnières des civilisations. C’est la B.D qui fait le lien entre les deux […] A ce titre là , je vous souhaite un plein succès, cela nous fait vraiment plaisir d’être là, bon cinquième Chalon de la B.D. Merci beaucoup ! ».

La ville de Chalon-sur-Saône, accueille une nouvelle fois cet événement basé autour du 9ème art qu’est la Bande Dessinée.



Dans ce salon à l’ambiance librairie et bibliothèque à la fois il était proposé aux visiteurs une trentaine d’auteurs en dédicaces, venant de toute la France (Région Parisienne, Tours, Lyon…) mais aussi de l’Europe ( Belgique, Espagne…), des ventes de bandes dessinées neufs et d’occasion, figurines, objets de collections neufs et d’occasion, une initiation de jeux organisée par l’En-Jeu, une exposition sur la BD Animal Jack, un espace lecture, une fresque participative, des « passe têtes », un Escape Game… ainsi qu’un quizz familial et des ateliers dessins pour enfants et ados…

Vous trouverez également sur place la bibliothèque Municipale et Départementale mais aussi plusieurs stands de la librairie spécialisée ‘L’Antre des Bulles’… le stand du magasin l’En-Jeu, des espaces lectures…

Sur place, outre les séances de dédicaces, vous trouverez de nombreuses animations : Exposition d’œuvres originales, initiation à une large sélection de jeux, une chasse au trésor…

Clin d’œil au stand Bulles de Bourgogne,

Aux deux organisateurs du Chalon de la B.D, Jean Pascal Lebrat, Président de l’association ‘Bulles de Bourgogne’ assisté de Florent Bouteillon, Vice-président,

A monsieur Jean-Jacques Boyer ancien Sous-préfet de Villefranche-sur-Saône (à gauche sur la photographie)

Venez nombreux ce dimanche y participer !

