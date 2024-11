Commission permanente de la région Bourgogne-Franche Comté - Les élus du Rassemblement National font le détail de leurs votes

Communiqué de presse

Commission Permanente du 15 novembre 2024 : les votes du groupe Rassemblement National



Vendredi 15 novembre 2024, les élus du groupe Rassemblement National ont eu à se prononcer sur plusieurs dossiers lors de la Commission permanente du Conseil régional.

Les élus du Rassemblement National ont notamment voté pour :

- 157.160 euros au titre du soutien à la création-reprise et au développement des TPE

- 156.251 euros pour le développement des filières agricoles

- 22.027 euros pour le développement de l’attractivité touristique de la région

- 927.831 euros au titre de l’investissement dans les Centres de Formation d’Apprentis

- 1.351.132 euros pour les formations destinées à des demandeurs d’emploi

- 1.261.481 euros pour le soutien aux centralités rurales en région

- Plus de 4,5 millions d’euros au titre du dispositif d’efficacité énergétique EFFILOGIS

- 99.615 euros au Fonds Régional d’Acquisition pour les Musées

- 229.500 euros pour l’organisations de manifestations sportives en Bourgogne Franche-Comté

Les élus du Rassemblement National se sont aussi fermement opposés aux dossiers suivants :

- 75.000 euros de subventions au titre de la « coopération et solidarité internationale »

- Le remboursement tous frais payés du voyage à Las Vegas du vice-président Patrick Molinoz

- L’affectation de crédits d’un million d’euros supplémentaire pour le Dispositif de Formation Linguistique, à savoir le financement de cours de langue pour migrants, directement depuis la poche du contribuable.

- Les subventions au titre de la « Politique de la Ville », qui concernent directement les QPV, Quartiers Prioritaires de la Ville.

- Le rapport sur la « médiation Grands Prédateurs », qui porte notamment le loup, dont la présence menace gravement nos éleveurs et leurs troupeaux.

- Le séminaire national annuel du Réseau Compost Citoyen 2024

- 143.000 euros au titre des énergies renouvelables, le rapport mentionnant l’éolien et la méthanisation.

- La subvention complémentaire de 60.000 euros au FRAC (Fonds Régional d’Art Contemporain)

- La subvention au réseau GRAINE (réseau régional des acteurs de l’éducation à l’environnement et au développement durable).

- Le soutien au Planning Familial de Côte-d’Or, pour développer son « centre de ressources sur les genres, les sexualités et les thématiques LGBTQIAP+ ».