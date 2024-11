A Chalon sur Saône, place de Beaune... une enseigne de 40 ans change de mains

Au 14 place de Beaune, depuis 1985, il y a un labo photo créé par Bernard Mathey, entrepreneur chalonnais et Guy Lieby, photographe originaire de Mulhouse et dijonnais à l’époque. Ensemble ils montent jusqu’à cinq labo, deux à Chalon et trois à Dijon.

A une époque ou le numérique n’existait pas encore, les deux hommes font le pari de tirer vos photos en une heure, le labo s’appelle alors Photo Express.

Depuis, Guy Lieby, figure bien connue des chalonnais, a repris l’enseigne sous le nom de Digitlab l’Atelier de l’Image.

Le numérique ? Ne lui en parlez pas ! Quand on est un puriste, formé par le studio parisien Dominique Sudre, on a du mal à accepter et comprendre les photos faites avec des téléphones.

- Où donc est passé le bonheur de cadrer, de prendre en photo un instant, de chasser les images sans savoir ce que ça donnera au tirage, où est passée la patience, dit-il ?

Mais il faut s’adapter et vivre avec son temps, alors le virage du numérique, il le prendra, tout comme celui de la retraite puisque c’est bien de retraite qu’il s’agit : - Ça fait 47 ans que je travaille, j’ai pris ma retraite en 2021, j’ai besoin de me reposer, de me promener, de faire de la montgolfière (il est pilote depuis 1989), de profiter quoi ! Il y a un temps pour tout, même si j’ai adoré ce que j’ai fait pendant toutes ces années, même si j’ai tenté de servir du mieux que j’ai pu mes clients en mettant en scène leurs souvenirs!

Mais alors, la suite ? La suite, c’est avec Charlotte Geoffray, la bonne personne que Guy attendait et que les clients connaissent déjà pas mal.

Charlotte intègre la section photo au CIFA de Mercurey en alternance au studio Muzard à Beaune. Elle apprend le métier, et, pour reprendre en 2012 les photos de l’Elan, elle créé son auto-entreprise.

Elle collabore avec Guy Lieby depuis quelques années maintenant avec le volet prises de vue, ainsi, lorsqu’elle apprend que Guy cherche à vendre son affaire, doucement tout se met en place : - C’était la suite logique pour moi, confie-t-elle. Eh puis je ne pouvais pas me résoudre à imaginer Chalon, berceau de la photographie, sans labo photo !

Guy accompagnera Charlotte jusqu’à la fin de l’année comme salarié bénévole, et elle continuera à proposer les mêmes services que Digitlab proposait, à savoir : photos d’identité, photos ANTS identité et visa, tirages numériques et argentiques, albums, cadres, et bien sûr les prises de vue évènementielles et professionnelles en extérieur ou en intérieur au studio 19 rue de la Trémouille à Chalon.

Si l’on souhaite une bonne retraite à Guy Lieby, on souhaite à Charlotte Geoffray une belle et franche réussite.