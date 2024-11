Châtenoy le Royal : 535 000 € d’investissements d’aménagement et réfection de voiries.

Comme chacun peut le constater, les voiries font partie des éléments clé des communes. Châtenoy le Royal n’échappe pas à la règle en ce qui concerne les routes, rues, allées, chemins à entretenir, réparer, ou parfois complètement refaire comme c’est le cas en ce moment rue des Marguerites et du Béarn.

Le programme 2024 qui est en cours comprend certains travaux qui se termineront prochainement. Il est vrai que pendant la durée des travaux, cela provoque quelques désagréments pour les riverains mais ils vont vite apprécier leur chaussée remise à neuf.

Monsieur le maire Vincent Bergeret, le 1er adjoint Roland Bertin et le responsable des services techniques François Boissier ont fait une visite des chantiers de voirie vendredi 15 novembre 2024.

Une partie des travaux a été confiée à l’entreprise EUROVIA pour un montant 370 000 €

Rue du Béarn : Rabotage de la voirie et des trottoirs, création d’un seul trottoir, traitement en enrobé bitumineux voirie et trottoir, marquage places de stationnement.

Rue Mozart : Rabotage de la voirie, reconstruction des trottoirs, traitement en enrobé bitumineux voirie et un trottoir et bicouche sur le second.

Allée Frantz Schubert : Rabotage de la voirie, décapage des trottoirs, traitement en enrobé bitumineux voirie et trottoirs.

Rue des Genêts - Allée des Violettes : Rabotage de la voirie et des trottoirs, reconstruction des trottoirs, traitement en enrobé bitumineux voirie et trottoirs.

Rue des Jonquilles : Rabotage de la voirie et des trottoirs, reconstruction du trottoir, traitement en enrobé bitumineux voirie et trottoir, création d’îlots et mise en œuvre de terre végétale.

L’autre partie de travaux est réalisée par l’entreprise Roger MARTIN pour un montant de 165 000 €.

Elle comprend l’aménagement de voirie allée des Orchidées, rue des Marguerites, entre l’Avenue Lacaille d’Esse et la rue A. Messager : chaussée en sens unique de 3,50m de large avec réalisation d’une piste cyclable de 3m de largeur à circulation bidirectionnelle. Création d’une noue permettant une infiltration des eaux de pluie provenant de la chaussée et de la piste cyclable.

Concernant la piste cyclable, il ne restera plus qu’un point à solutionner au niveau de la rue Salomique/rue de charréconduit pour avoir la continuité jusqu’à la voie verte.

C.Cléaux