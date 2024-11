4 astuces pour soulager des articulations douloureuses

Il y a quelques années, l'Inserm révélait que 93 % des Français en avaient déjà souffert au moins une fois dans leur vie. Pour les soulager, voici quelques solutions naturelles.



UTILISER LA CHALEUR ET LA GLACE

Vieille comme le monde, l'astuce du chaud ou du froid permet facilement d'atténuer les articulations sensibilisées. Pour ce faire, il vous suffit de remplir une poche, un torchon ou un gant de toilette de glace, de le poser sur la zone endolorie et de laisser agir.

À l'inverse, si la chaleur vous est davantage profitable, misez sur une bouillotte.



LES BÉNÉFICES DE L'ARGILE ET DE LA BOUE

Pour calmer les douleurs, vous pouvez également opter pour des cataplasmes à la boue ou à l'argile, à appliquer sur l'articulation en question.

Si vous en avez la possibilité, effectuez une cure thermale. Pendant plusieurs semaines, les soins dispensés (applications de boues, bains de vapeur locaux, massages, douches à jets, séances de gym douce) auront une action apaisante bénéfique.



LE POUVOIR DES PLANTES

Si les huiles essentielles d'eucalpytus, de gaulthérie, de saule blanc, de prêle, de ravintsara, de romarin, de camphre ou encore de lavandin sont connues pour leurs vertus apaisantes et décontractantes, celle d'harpagophytum (également appelé griffe du diable) aide à rendre nos cartilages plus résistants, tandis que celle de genévrier permet d'assouplir nos articulations. Versez-en quelques gouttes dans vos mains et massez la zone sensible.

Enfin, sachez que la camomille regorge, elle aussi, de multiples bienfaits dont vous pourrez profiter. Infusez cette plante, puis trempez-la dans une compresse et appliquez cette dernière.



VIVE LA MÉDECINE CHINOISE

Enfin, pourquoi ne pas vous tourner vers la médecine chinoise ? Testez l'acupuncture ou encore le shiatsu, deux techniques douces d'acupression qui calment ou diminuent les inflammations localisées, liées aux douleurs articulaires.



Julie Pitaud