Avec plus de 1700 visiteurs, le bilan est satisfaisant pour le ‘Chalon de la B.D’

Info-chalon s’est rendu dimanche, en fin d’après midi à la Salle Marcel Sembat de Chalon-sur-Saône, pour la 5ème édition du Chalon de la B.D organisé par l’association ‘Bulles de Bourgogne’ et rencontrer ses deux organisateurs Jean Pascal Lebrat, Président de l’association ‘Bulles de Bourgogne’ assisté de Florent Bouteillon, Vice-président, pour recueillir leur sentiment en fin d’événement.

Quelle ambiance a-t-il eu cette année par rapport à l’année dernière ?

F.B : « Alors cette année l’ambiance a été excellente sur le salon, nous avons passé de très bons moments et nous avons constaté de très nombreux enfants heureux et des auteurs heureux de voir des enfants heureux ! D’ailleurs les auteurs nous ont souvent dit qu’ils appréciaient de voir ce genre de public qu’ils ne voyaient pas d’habitude et d’ailleurs, on a eu plusieurs auteurs qui nous ont raconté des anecdotes qu’ils ont eues avec des enfants qui repartaient en dansant et ils ont trouvé cela hyper chouette! ».

J.P.L : « Dans les échanges avec des lecteurs qu’ils n’ont pas ailleurs, les auteurs ont retrouvé un public curieux, intéressé qui aime la Bande Dessinée ! ».

Quelle a été la tendance côté visiteurs?

F.B : « Alors peut-être un petit peu moins de famille mais quand même toujours beaucoup de famille mais c’est vrai qu’il y a eu beaucoup de jeunes qui sont venus seuls! ».

J.P.L : « C’est vrai qu’il y a eu énormément de jeunes adolescents sans leurs parents qui sont venus cette année ! »

Votre ressenti par rapport à l’année dernière ?

J.P.L : « Même esprit, toujours le même plaisir ! Avec les bibliothèques cela continue toujours à bien se passer. Maintenant que l’intérieur est bien maitrisé, il faut s’ouvrir sur l’extérieur !».

F.B : « Une organisation qui est maitrisés en tout point, on sent que tous les rouages sont en place, de plus, il y a plein de choses qui se sont mises en place qui sont bien et cela nous donne du coup des envies de développer d’autres choses ! ».

Sur l’association Bulles de Bourgogne qu’est ce qu’on peut espérer attendre?

J.P.L : « Il y aura d’abord la sortie d’une nouvelle Bande Dessinée sur Vivant Denon et d’autres participations d’auteurs sur le côté scolaire ou des conférences extérieures.

Votre sentiment sur ce 1er ‘Chalon de la B.D’ ?

J.P.L : « Globalement très satisfaisant ! ».

Olivia MR