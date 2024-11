Vous êtes à la recherche d'un médecin ? d'un spécialiste ? une nouvelle séance de multidépistages est proposée par le Grand Chalon ce 26 novembre

Dans le cadre de ses initiatives pour la prévention et la santé publique, Le Grand Chalon organise une journée de multidépistage gratuite à l’attention des personnes âgées de 40 ans et plus. Cette session de dépistage se tiendra à l’Espace Jean Zay (Maison des Associations), situé au 4 rue Jules Ferry, à Chalon-sur-Saône, de 8h à 12h et de 13h à 18h.

Une opportunité pour un check-up complet en moins de 2 heures

Ce programme de dépistage est conçu pour identifier divers risques de santé de façon précoce. En moins de 2 heures, les participants pourront bénéficier de dépistages dans des domaines essentiels :

 Cancers féminins, colorectal, de la peau et pulmonaire

 Maladies cardio-vasculaires

 Apnée du sommeil

 Diabète et maladies rénales

 Santé dentaire et oculaire

 Difficultés psycho-cognitives liées au vieillissement

 Information en santé sexuelle et dépistage sur demande

Modalités de Participation

Les participants sont invités à s'inscrire avant le 22 novembre à 12h auprès de l’Espace Santé Prévention, en appelant le 03 85 46 14 57. Il est conseillé de recueillir un échantillon d’urine avant la visite (possibilité de le faire sur place) et de se munir de son carnet de vaccination et/ou de santé.

Cet événement est organisé notamment en partenariat avec la CPAM 71, le CRCDC mais également avec le CCAS de Chalon-sur-Saône, la Maison Départementale des Solidarités, et l’Association Française des Diabétiques (AFD71), tous mobilisés pour fournir conseils et accompagnement.

Un engagement en faveur de la prévention pour tous

Le Grand Chalon invite les habitants de la région à profiter de cette opportunité de dépistage gratuit et à prendre en main leur santé en bénéficiant de cet accès facile et rapide à des professionnels de la santé.