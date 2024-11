Le Rotary Chalon Bourgogne-Niépce fait un don de 5 500 euros au comité de Saône-et-Loire de la Ligue contre le cancer

Organisée par le rotary-club Chalon Bourgogne Niépce à Verdun-sur-le-Doubs le 2 juin dernier, la sixième édition du Millésime Auto a connu son épilogue ce 12 novembre dans les nouveaux locaux chalonnais de la Ligue contre le cancer, situés 10 rue de Thiard. Laurence Couraudon, présidente du club service, a ainsi eu le plaisir de remettre un chèque de 5 500 € à Thérèse Bessette, présidente de la section de Chalon, en présence de Brigitte Béal, présidente de la communauté de communes Saône Doubs Bresse, Mireille Fouchecourt, présidente de l’Office de tourisme Saône Doubs Bresse, ainsi que celle du docteur Jean Toulon, membre, représentant le docteur Jean-Marc Sauzedde, président du comité départemental de Saône-et-Loire, et celle de Patrick Monard, cheville ouvrière de la manifestation.

80% des dons financent la recherche



Fondée il y a 106 ans par Justin Godart, sous-secrétaire d’Etat à la Santé, sous l’impulsion de Marie Curie, la Ligue contre le cancer est une association reconnue d’utilité publique, forte de 103 comités départementaux. Elle est animée presque exclusivement par des bénévoles et a trois missions essentielles : financer la recherche médicale fondamentale (80% des dons et legs) ; informer, prévenir et dépister (10%) ; aider les malades et leurs familles (10%). Cette aide se matérialise sous la forme d’un soutien moral et psychologique, d’une aide financière pour les situations les plus critiques et d’une offre de soins de support (activité physique encadrée par un professionnel, sophrologie individuelle ou collective…).

La Ligue contre le cancer également a mis en place depuis 2019 un dispositif « patient-ressource ». Il s’agit de malades ou d’anciens malades souhaitant, après une formation à Paris, partager bénévolement leur expérience de la maladie et du parcours de soins auprès de personnes traversant la même épreuve, leurs proches ou des professionnels.



A Chalon une dizaine de bénévoles assure les permanences d’accueil le mardi de 16 heures à 18h 30 et le jeudi de 14 heures à 16h 30 et participe à des événements particuliers, tels qu’Octobre Rose.

26 500 € attribués depuis le début

Depuis 2018, date de la première édition de Millésime Auto, ce sont 26 500 € qui ont été octroyés par le Rotary Chalon Bourgogne Niépce au comité départemental de Saône-et-Loire de la Ligue contre le cancer. Une jolie somme qui ne demande qu’à grossir dans les années à venir… Rendez-vous d’ores et déjà au printemps 2025 !



Gabriel-Henri THEULOT