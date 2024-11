Campagne d’effarouchage -  Avenues Victor Hugo et Jean Jaurès

Nous vous informons qu’une campagne d'effarouchage des étourneaux, réalisée par le service Espaces Verts, se déroulera du 18 au 20 novembre sur les avenues Victor Hugo et Jean Jaurès.



Les opérations auront lieu au niveau des arbres situés derrière l’église Saint-Cosme sur l’avenue Victor Hugo, et au niveau des arbres situés devant la place Sémard sur l’avenue Jean Jaurès. Elles commenceront entre 6h30 et 7h30 le lundi, et se termineront entre 17h30 et 18h30 le mercredi. La signalétique d’information a été mise en place le 15 novembre au matin.