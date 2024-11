Un fort succès puisque ce sont plus de 220 convives qui étaient attendus ce samedi.

En effet, les natifs de l’année 1985 (en charge du banquet des classes en 5 l’année prochaine pour les communes de Saint Marcel, Lans, Chatenoy en Bresse et Oslon) ont souhaité organiser une soirée sur le thème du célèbre film « Les bronzés font du ski ».

La décoration était fort réussie : il y avait même une télécabine grandeur nature pour l’occasion !

Pas moins de 25 conscrits, autour du président Bertrand CHAUVILLE, ont mis la main à la pâte pour préparer cette soirée festive de retrouvailles.

Info Chalon a recueilli les mots du Président : « Nous avons réussi notre 1er pari, collectivement, celui de relancer l’association après 20 ans d’hibernation !

Je suis très fier de l’équipe, qui a répondu présente à 200%, la réussite de cette soirée est à attribuer à l’ensemble des personnes qui constituent l’association, tant les membres du bureau que ses adhérents dans un esprit de camaraderie. La citation bien connue « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » résume bien l’énergie et la synergie de notre belle équipe ! »

Les conscrits vous donnent désormais rendez-vous pour la seconde étape : le banquet habituel des classards en 5 qui aura lieu le samedi 12 avril 2025 à la salle Alfred Jarreau de Saint Marcel.

Les inscriptions seront ouvertes le 8 Février 2025 en salle des Gares de Saint Marcel, avec des permanences organisées sur les 5 samedis suivants (les 3 premiers étant réservés aux classards 05)



Amandine Cerrone.