AVIS DE DECES - Madame Solange CONRY née GAUDILLERE

SAINT-MARCEL - THUREY - VICQ-SUR-BREUILH (87)



Marie-Elisabeth et Jean-Paul Perreaut,

Philippe et Nathalie Conry,

Gérard et Karine Conry,

ses enfants ;

Cécile et Anthony Genelot,

Simon Conry, Noé Conry,

ses petits-enfants ;

Lucas et Bryan Genelot,

ses arrière-petits-enfants ;

Colette Coulon,

Claudette et Robert Goux,

Rolande et Robert Pont,

ses sœurs et ses beaux-frères ;

et toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Solange CONRY

née GAUDILLERE

survenu le 18 novembre 2024,

à l'âge de 88 ans.

Ses obsèques seront célébrées jeudi 21 novembre, à 15 heures, en l'église de Saint-Marcel.

Ni fleurs, ni plaques.

Solange repose à la chambre funéraire de Saint-Marcel.

La famille remercie toutes les personnes qui prennent part à sa peine.

Une pensée pour

Jean

son époux, décédé en 2016 ;

et ses sœurs, son frère,

ses beaux-frères et sa belle-sœur.