Des femmes puissantes réunies en un almanach à l’iconographie magnifique

Le Grand Almanach des femmes pionnières et aventurières de Mireille Delaunay rend hommage à plus d’une centaine de femmes à travers le monde, audacieuses, courageuses et inspirantes. Un véritable « vent de force et de liberté ».

Le 3e opus de l’Almanach des femmes est paru, et on peut le dire, à l’approche de Noël, c’est le cadeau idéal à prix modeste.

Mireille Delaunay a brossé le portrait de 124 femmes extraordinaires. Leur courage, leur puissance est d’avoir osé être les premières dans des domaines réservés aux hommes, et où elles n’avaient pas leur place.

« La femme doit rester invisible et silencieuse dans son gynécée » : tel était le statut des femmes il y a peu, et qui subsiste encore aujourd’hui dans certaines cultures.

Pionnières et aventurières

Ces victorieuses ont transgressé le carcan tacite, elles sont sorties de leur condition.

Elles se sont illustrées dans tous les domaines, usant de tous les stratagèmes pour s’imposer.

« Saviez-vous qu’il a existé au XIIe siècle des femmes samouraïs, que c’est une femme, Ada Lovelace, qui a créé le premier programme informatique, que Margaret Ann Bulkley a dû se travestir en homme toute sa vie pour exercer son métier de médecin-chirurgien dans l’armée britannique ? »

Quels étaient leurs atouts ? L’opiniâtreté, la curiosité, l’ingéniosité, le courage, l’instruction, l’audace : elles ont surtout bravé les limites qui leur étaient imposées.

Annie Ernaux, Prix Nobel de littérature, a écrit : « Je lis leur parcours et c’est comme si des siècles passés arrivait un vent nouveau de force et de liberté. Elles nous chantent une autre Marseillaise et c’est sur leurs traces que nous marchons plus timidement qu’elles... »

Un objet livre somptueux

« L’iconographie est d’une grande beauté » soulignait également Annie Ernaux. De fait, peintures, sculptures, gravures, enluminures, photos, dessins viennent illustrer les biographies de ces pionnières et aventurières.

La forme de l’almanach (calendrier illustré) – ajoutant ici et là ses dictons populaires, fêtes, signes du zodiaque et autres renseignements – en fait une promenade récréative et instructive.

Mireille Delaunay redonne voix à ces femmes souvent oubliées par l’histoire. Son Almanach – à prix modique – est une ode à l’émancipation féminine.

Par Nathalie DUNAND

[email protected]

Le Grand Almanach des femmes pionnières et aventurières, Mireille Delaunay, éditions Métive, 2024 (254 p. – 19,90 €). À commander dans votre librairie (Develay, La Fnac, La Mandragore)