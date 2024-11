Le Conseil Municipal des Jeunes de Champforgeuil a fait connaissance avec le sénateur Jérôme Durain.

Ce n’est pas tous les jours de conseil que les jeunes élus du CMJ reçoivent le sénateur de leur circonscription.

Jérôme Durain : homme politique de gauche (parti socialiste), membre du sénat depuis 2014, Vice-Président de la commission des lois constitutionnelles.

Annie Sassignol maire étant retenue au Grand Chalon, Monsieur le sénateur Jérôme Durain a été accueilli par la 1ère adjointe à la mairie de Champforgeuil Fanny Petton, des élus, Bruno Gillet DGS, les jeunes du CMJ, Julien Bon et Céline Cerqueira de la Maison des Loisirs. Quelques parents étaient présents à ce conseil très enrichissant en informations.

Après quelques mots de bienvenue et d’explications donnés par Fanny Petton, Julien Bon a fait une présentation du CMJ, décrivant la similitude avec le conseil municipal adulte. Ensuite Lucas et Désiré, membres du CMJ, ont pris le relais de la présentation : « Nous sommes 12 élus et nous essayons de faire différentes choses pour les autres jeunes de la commune ».

Il y a 3 sénateurs en Saône et Loire : Marie Mercier, Jérôme Durain et Fabien Genet.

Dans le cadre de la commission des lois, Jérôme Durain est président de la commission d’enquête sur l’impact du narcotrafic en France. Il travaille en collaboration avec les services de la gendarmerie et de la police.

« Je suis totalement pour la parité, il est important d’avoir des femmes dans l’hémicycle, elles ont un autre regard et apportent beaucoup aux décisions à prendre » a précisé Monsieur le sénateur.

La première question de jeunes a été : quel est le rôle du sénateur ?

Monsieur le sénateur a pris la parole pour remercier la mairie et les jeunes de leur accueil, puis il s’est présenté ainsi que la fonction de sénateur qu’il occupe.

Il a expliqué aux jeunes le rôle de chaque pouvoir : l’exécutif, le législatif et le judiciaire. Les sénateurs font voter les lois, ils représentent la population, les collectivités locales, ils contrôlent le gouvernement… « Je suis 3 jours à Paris et le restant du temps je suis sur le terrain ».

Quelques une des questions posées à cette séance à Jérôme Durain.

Comment êtes-vous devenu sénateur ? lui a demandé Mathis.

JD : « En faisant campagne auprès des maires, après avoir été élu au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté.»

Léane : Avez-vous un emploi du temps chargé ?

JD : « Oui, très chargé, il faut être présent aux réunions, sur le terrain un jour à Paris le lendemain à Bordeaux, etc…, c’est particulièrement consommateur de temps.»

Erine : Quelles sont les questions que l’on vous pose le plus ?

JD : « La réponse est sans ambiguïté : le salaire.»

Lina : Peut-on visiter le Sénat ?

JD : « Oui, on peut organiser une visite du Sénat et je vous invite à le faire.»

L’invitation a été bien notée du côté des jeunes et des accompagnants ; en attendant la séance s’est terminée par un verre de l’amitié.

C.Cléaux