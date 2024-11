47ème Corrida pédestre de Chalon-sur-Saône : À l'attention des riverains

La 47ème Corrida pédestre de Chalon-sur-Saône, organisée par l'Entente Chalonnaise d'Athlétisme (ECA), se déroulera le dimanche 1er décembre prochain, entre 14 heures et 20 heures.

→ La circulation (le 1er décembre entre 13 heures 30 et 20 heures) et le stationnement (depuis la veille 19 heures) seront interdits sur les parcours des différentes courses,

→ Les rues adjacentes aux différents parcours seront mises en impasse,

→ attention, le sens de circulation sera inversé Rue de la Banque (entre la Rue Fructidor et la Rue Denon) et Rue Carnot,

→ La Rue de Dijon (entre la rue de Rochefort et le giratoire Rue Saint-Just de Bretenières/Rue Professeur Leriche), la Rue de la Banque (entre la Rue Fructidor et la Rue Denon) et la Rue Denon (entre la Rue de la Banque et la Rue Virey) seront mises en sens unique,

→ des déviations seront mises en place et les riverains enclavés pourront franchir les itinéraires de courses (en particulier pour la Rue d'Autun),

→ Un stationnement minute Rue de la Citadelle sera organisé le dimanche 1er décembre jusqu'à 13 heures pour permettre l'accès aux commerces.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de l'arrêté municipal régissant les interdictions de stationnement et de circulation : «www.chalon.fr/ Découvrir la Ville/ Se déplacer, se garer à Chalon/ Infos riverains»

La Ville de Chalon-sur-Saône vous remercie pour votre compréhension.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati