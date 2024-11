Jully les Buxy, Louhans, Montcoy, Palinges... les accidents se multiplient sur les routes du département

On ne le dira jamais assez... prudence, prudence ! Adoptez des comportements sur la route plus vigilants. Anticipez au maximum les déplacements et réduisez les comportements à risque. Avec des conditions de circulation très altérées, les accidents se multiplient. Les sapeurs-pompiers ont été sollicités à Jully les Buxy avec une dizaine de sapeurs-pompiers, à Louhans, à Montcoy avec un véhicule qui a terminé sa course par des tonneaux ou encore à Palinges. Tous ces accidents ont été signalés avant 14h.