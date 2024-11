FOOTBALL - INTEMPERIES - Le district de Saône et Loire annule toutes les compétitions seniors, féminines et jeunes du week-end

Communiqué du district de Saône et Loire

En raison des conditions atmosphériques actuelles et à venir, afin d’assurer la sécurité des joueurs, de préserver les installations sportives et d’assurer la régularité des championnats, la commission des compétitions décide l’annulation générale des rencontres SENIORS, FEMININES et JEUNES prévues les 23 et 24 novembre 2024.

Sont concernées par cette disposition, les rencontres des championnats seniors, féminines et jeunes programmées par le District Saône et Loire de Football.

La journée des SENIORS MASCULINS sera remise au 08/12/2024

ATTENTION, LES FORMATIONS D’EDUCATEURS, PLATEAU FUTSAL ET PLATEAU FOOT5 NE SONT PAS CONCERNEES PAR CETTE ANNULATION.

En conséquence, les clubs, arbitres, délégués, observateurs sont invités à tenir compte de cet avis officiel.