Un braquage dans un musée de Paray le Monial... avec un butin estimé à plusieurs millions d'euros

C'est le Musée d'Art Sacré de Paray le Monial qui a été ciblé par un braquage hors-norme ce jeudi. A la clé, un préjudice de plusieurs millions d'euros selon les premières estimations. Les braqueurs au nombre de 4, sont arrivés à moto devant l'établissement. Après avoir tiré des coups de feu, ils ont emporté la pièce majeure du musée, "Via Vitae" qui date du début XXe sièce, une pièce signée de l'orfèvre Chaumet et classée Trésor National, dont la valeur est de plusieurs millions d'euros. Le personnel de l'établissement ainsi qu'une petite vingtaine de visiteurs ont été pris en charge par les services de secours, traumatisés par cet épisode hors-norme en zone rurale de Saône et Loire. Les braqueurs se sont échappés, semant les gendarmes appelés sur les lieux, en crevant les pneus de leurs véhicules. Les braqueurs savaient parfaitement quelle pièce emporter et quel mode opératoire mettre en place. Le musée de Paray le Monial a déjà été confronté à plusieurs reprises à des cambriolages, notamment en 2017.