Le KARATHAÏ Chalon était en déplacement à Nîmes en Coupe de France, pour participer à la première compétition de la saison 2024-2025 !

Le club ne s'est pas déplacé pour rien, ramenant un titre chez les séniors et 3 troisième places chez les juniors.



La première place revient à Logan BIANCO, en séniors -60, plein contact avec 2 combats gagnés, 5 rounds remportés, aucuns de perdus ! Une domination nette ! Logan commence sa troisième année chez les séniors, il continue à s'imposer tout en gagnant en expérience et en maturité !

Sa marge de progression est encore grande puisqu'il n'a que 20 ans !

Prochaine étape pour lui, la coupe de France karaté mix zone sud (MMA) à Écully le 8 décembre !



Chez les juniors, nous retrouvons Ilan MAÎTRE et Tommy XIONG respectivement 3ème en -65 et -60 en semi contact !



Ilan a fait le boulot comme on dit dans le milieu mais s'arrête en demi-finale après que son second combat se termine par ex-aequo ! La décision des juges donnent son adversaire vainqueur 2 à 1 malgré un bien meilleur second round que son adversaire !



Tommy quand à lui passe un peu au travers de sa compétition ! A lui de se reprendre pour la suite de sa saison ! Après un titre aux France chez les cadets l'an dernier, les coachs attendent mieux !

Et enfin une autre troisième place pour Armin CIKOTIC en -70 ! Il perd en demi après avoir remporté son premier combat par 2 rounds à 0, sur un adversaire plus technique ! Première compétition pour lui, il devra gagner en physique pour la suite !

Les coachs Mathieu et Patrice Piquerez félicitent leurs combattants.



Qu'est ce que le Karaté Contact ?

C'est une forme de boxe pieds-poings avec les low-kicks. Techniques de boxe anglaise pour les poings, et de karaté et kick-boxing pour les jambes !



Suivez sur instagram : karathai_chalon