AVIS DE DECES - Madame Nadine BERNARD née JOLY

MONTCOY - LUX

Christian Bernard,

son époux ;

Anaïs Bernard et Baptiste Verot,

ses enfants ;

Bernard et Odette Joly,

ses parents ;

Pascal Joly et Irène Grivot,

Jean-Michel Joly,

Jean-François Bernard et Mary,

ses frères, son beau-frère

et ses belles-sœurs ;

Aurélien Bernard,

Marine Bernard,

ses enfants de cœur,

ont l'immense douleur de vous faire part du décès de

Madame Nadine BERNARD

née JOLY

survenu à l'âge de 61 ans.

Ses obsèques auront lieu le mercredi 27 novembre 2024 à 10 heures en l'église de

Saint-Marcel.

Fleurs naturelles uniquement, pas de plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.