Pour Octobre Rose, la commune de GRANGES s'engage ...

Ce vendredi 22 Novembre à 19h à la Mairie de Granges, il a été procédé à la remise d'un chèque de 800 euros destiné à aider l'association Oncossup dans l'accompagnement qu'elle assure auprès des malades du cancer.



La commune de Granges (son CCAS) et l'association Festi'Granges -qui regroupe toutes les associations du village- se mobilisent déjà depuis plusieurs années pour Octobre Rose.



Cette année, c'est une marche organisée le 12 Octobre associée à la vente de fleurs, de gâteaux et de vin chaud mais aussi de magnifiques objets dont des marque-pages réalisés par l'association Loisirs créatifs grangeais qui a permis de dégager les bénéfices pour soutenir l'association. En parallèle les membres de l'association Oncossup ont pu expliquer les gestes utiles pour la palpation et la détection du cancer du sein.



Etaient présents lors de cette remise de chèque : Michel LANGLOIS Trésorier de l'association Oncossup ; David GALLAND premier adjoint représentant Monsieur le Maire Antonio PASCUAL excusé; Agnès DRILLIEN 2eme adjoint et responsable du CCAS de la commune ; Marie-Jeanne PHILIPPE Présidente de Festi'Granges ; Carole GALLAND Trésorière de Festi'Granges ; Michel DAYDE ancien Maire et Président de l'association Patrimoine, Stéphane BAILLY 3eme adjoint et Didier GERVAIS conseiller municipal ainsi que notre photographe Isabelle.