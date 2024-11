Assemblée générale du BCSM : près de 100 personnes présentes ou représentées ce vendredi soir

Ce n’est plus un secret, le club de badminton de Saint-Marcel (BCSM) rencontre un fort succès.

Il y a quelques semaines , le Conseil d’administration, a même dû prendre la lourde décision de geler les inscriptions jusqu’à nouvel ordre, n’ayant plus les moyens matériels de pouvoir accueillir plus de licenciés aux séances et faute d’avoir pu obtenir de nouveaux créneaux auprès de la Municipalité.

(Plus d’infos ici).

En effet, le club a atteint un nouveau record cette année avec 157 licenciés au compteur.

Ce vendredi soir, donc, le club organisait son assemblée générale 2024 au sein de la salle des fêtes René Gressard.

L’occasion pour le bureau de détailler la saison 2023-2024 à leurs adhérents et de leur exposer les différents projets pour la nouvelle saison.

Malgré une ambiance festive et conviviale fidèle au club, le président du club, Jonathan SOUILLOT a tout de même dû soulever une problématique de taille : l’engagement des bénévoles.

« Nous avons décidé de refaire un Blackminton en 2024, un peu sous la pression je dois le reconnaître et il a rencontré encore un franc succès et ceci à guichets fermés (…) Mais ce que personne n’a vu lors de ce Blackminton, c'est que la mise en place a été difficile côté bénévoles.

Nous pouvons toujours compter sur un noyau dur mais ce n’est pas suffisant et cela nous impose de faire des choix comme de freiner notre participation à des manifestations extra-sportives de la mairie de St-Marcel. Le noyau dur a déjà beaucoup à faire comme accueillir les joueurs (50 par séance certains soirs !), organiser et développer notre école de jeunes, assurer les inscriptions, etc ». a t’il ainsi exposé.

Ainsi à la question d’un Blackmiton 2025, le président a indiqué que pour le moment la décision était remise à plus tard (janvier 2025).

Le Conseil d’administration a ainsi décidé d’organiser un apéro bénévole le 8 janvier prochain afin d’exposer le rôle d’u bénévole et de recruter de nouvelles mains précieuses.

L’AG s’est ensuite poursuivie sous de belles hospices puisque lorsque la secrétaire a fait appel à candidatures pour une place vacante au sein du conseil d’administration pour un homme : le siège a été rapidement pourvu avec la candidature de Nicolas Pagnier, élu à l’unanimité.

Après les traditionnelles interventions des invités :

*Karine PLISSONNIER, adjointe au maire et vice-présidente du Grand Chalon qui a abordé la question des difficultés de créneaux de pratique : « Je ne vais pas faire des promesses en l’air. À l’heure actuelle, je n’ai pas de solutions et le BCSM n’est pas le seule club dans cette impasse ».

Cette dernière a salué le dynamisme sans faille du club de badminton.

*Sylvain SECRETANT, vice-président du CODEP représentant Frédérik BILLIARD, président du CODEP qui a laissé un message à l’attention du BCSM: “Bravo pour cette équipe exceptionnelle, acteurs du développement du badminton mais aussi de la convivialité ».

Sylvain a, quant à lui a déclaré : “De toutes les AG que j’ai faite, c’est de loin une des meilleures que j’ai vécu ce soir”.

Un buffet dinatoire autour du verre de l’amitié a été servi et la soirée s’est poursuivie dans une ambiance conviviale est festive.

Pour suivre l’actualité du BCSM, c’est par ici.



Amandine CERRONE.