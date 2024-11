"La Santé mentale", pour agir il faut Informer, Orienter Accompagner.

Comme le défini l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) : « Être en bonne santé mentale est une entité précieuse ».

Dans le cadre des Semaines d’Information sur la Santé Mentale, le CCAS et la municipalité de Fontaines ont organisé le samedi 16 novembre, un après-midi sur cette question cruciale : "la santé mentale".

Un parcours informatif de sensibilisation du public avait été installé dans le parc Sainte-Suzanne et des ateliers dans les salles de la mairie pour mieux comprendre les différentes formes allant du trouble léger au handicap mental important.

Les parcours mis en place :

Le labyrinthe dans le parc Sainte Suzanne montrant des photos sur lesquelles sont apposées à chaque fois la même réflexion : Et Alors ! tiré de la campagne du Conseil Local de Santé Mentale (CLSM). Le but est de déstigmatiser le handicap psychique auprès du grand public en invitant les personnes à observer des scènes de la vie courante sous le slogan : « Une de ces personnes est handicapée psychique… ET ALORS ! ».

La salle Fénié : Les participants peu nombreux, malheureusement, à cette action d’information sur un sujet qui peut toucher n’importe qui, à n’importe quel moment, continuaient le parcours en passant par la salle Fénié où étaient exposés des peintures, des photos et de l’art postal présentés par Véronique Krol, infirmière et art thérapeute à l’Etablissement Publique de Santé Mentale (EPSM71). En compagnie de Carine Plumier responsable du CCAS (à gauche sur la photo)

Les peintures de Laurent Thévenot

L’exposition présente les œuvres réalisées lors d’un concours de Mail Art intitulé « En mouvement pour notre santé mentale » lancé par l’Atelier d’Art Thérapie de l’EPSM71. Le sujet était la création d’enveloppes « art postal » personnalisées et expédiées par la poste. Comme le précisait Véronique Krol : « le coup de tampon de la poste était l’obligation pour valider l’enveloppe quelque soit sa forme ou la matière… ».

La salle de réception : Un autre lieu inévitable, celui de l’espace dédié à l’expression corporelle dans la salle de réception de la mairie, animée par Tuan Khai Tran et Vanessa Riblet.

Libérez son esprit grâce à l’art thérapie par le corps, danser pour s’exprimer, se libérer et se (re)connecter à soi ainsi qu’aux autres, comme antidotes au stress.

Il est bien reconnu qu’à travers le mouvement, notre métabolisme se dénoue des tensions et exprime nos émotions. La danse est un bon moyen d’expression et de bien-être. Il n’y a pas d’âge pour pratiquer et bénéficier des bienfaits de l’art thérapie par le corps.

Démonstration de la danse et le mouvement en musique par Tuan Khai et Vanessa.

La salle Protheau : Après tous ces efforts, les participants passaient à la salle de petite collation où se trouvaient des personnes de l’Union Nationale de Familles ou Amis de personnes Malades (UNAFAM 71), avec qui ils ont pu discuter et échanger sur ce sujet trop longtemps tabou.

Les Semaines d’information sur la santé mentale (SISM), c’est favoriser le dialogue et l’approche de cette grande cause nationale.

C.Cléaux