Cette semaine, La Sido en concert au Théâtre Piccolo

Filles de vague ou de ruisseau / Concert

Après avoir étrenné ses 20 ans sur les empreintes de Léo Ferré et Boris Vian, La Sido suit un tout autre chemin. Celui des vagues et des ruisseaux, celui des brumes et des pleins ciels, celui de trois femmes à la colère ardente, au désir insoutenable, à l’intégrité sans faille : Barbara, Colette Magny et Anne Sylvestre. Quel bonheur de retrouver les textes et la musicalité de ces femmes d’exception dans la bouche de l’interprète et chanteuse Sido !



Jeudi 28 novembre 2024 à 19h - Théâtre Piccolo



Durée 1h30 - Tarif 6 à 11euros - Tout public

Renseignements, tarifs et réservations : https://conservatoire.legrandchalon.fr/decouvrir/spectacles/la-sido

Texte et visuel : Service Communication du Conservatoire du Grand Chalon - Crédit photo : Clément Vallery