Yvonne Le Floch, une bénévole très impliquée dans la vie associative.

Lors de la soirée des Trophées de l’Office Municipal des Sports qui s’est déroulée le vendredi 22 novembre 2024, la Municipalité de Chatenoy le Royal, par son maire Vincent Bergeret, a voulu donner son coup de coeur à une dévouée bénévole de la commune, mais pas que !

En effet Yvonne Le Floch nous la retrouvons dans différentes facettes associatives. Il suffit pour cela de parcourir ci-dessous son parcours associatif, bien évidemment très axé sur le Tir Sportif de Chatenoy dont elle en fut la présidente durant douze années, tout en étant aussi secrétaire du Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse et des Sports et de l’Engagement Associatif ainsi que de l’Office Municipal des Sports.

Sa gentillesse, sa disponibilité, son dévouement sont sa force et sa valeur qui méritaient un clin d’oeil amical et chaleureux de la part de notre site info-chalon.com. Mais aussi un grand remerciement d’avoir toujours su répondre à nos demandes avec promptitude et avec tolérance, c’est aussi cela la valeur de cette grande bénévole au parcours impressionnant :

Pour le Tir Sportif

1985 : Première implication au club en tant que bénévole non licenciée

1989 : Première licence au Tir Sportif où elle gère l’Ecole de Tir en binôme avec Jocelyne Parize

1991 : Responsable de l’Ecole de Tir

Secrétaire du club puis trésorière

2012 à 2024 - Présidente du Tir Sportif (3 mandats)

2024 : Membre du Comité Directeur du Tir Sportif

Présidente d’Honneur du TSCR

Responsable de l’Ecole de Tir

Pour le Tir Niveau Fédéral

Arbitre Régional

Obtention du Brevet Fédéral d’Initiateur de la Fédération Française de Tir (BFI)

Membre du Comité Directeur du Comité Départemental de Tir de Saône et Loire (Jusqu’en 2021)

Membre du Comité Directeur de la Ligue de Tir de Bourgogne (Jusqu’en 2021)

Membre du bureau UFOLEP section Tir

Pour le CDMJSEA71

2015 : Médaille d’Or de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif

2018 : Remise du Mérite Fédéral au grade de Chevalier

Secrétaire du Comité Départemental des Médaillés, de la Jeunesse, des Sports de le l’Engagement Associatif 71

Pour l’OMS de Chatenoy le Royal

Secrétaire de l’OMS de Châtenoy Le Royal

JC Reynaud