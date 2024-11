Cérémonie de remise de prix aux lauréats de la 2ème édition des ‘Canards sur Saône’

De nombreux récipiendaires présents !

Mardi 26 novembre à 19 h 30, dans les locaux du concessionnaire KIA, situé 18 Avenue de l’automobile à Chalon-sur-Saône, avait lieu la cérémonie de remise des prix gagnés lors de la course Canard sur Saône du 15 septembre dernier.

Une animation diligentée par le Rotary Chalon Bourgogne Niepce et pilotée par Xavier Belissent assisté de ses collaborateurs qui avait connu un gros succès avec près de 15 000 canards mis sur la Saône et 8 000 personnes présentes lors du dénouement de la course.

Une soirée de récompense qui s’est déroulée en présence, d’Annie Lombard, Vice-présidente en charge de la politique de la ville, de la santé, des solidarités, de l’emploi et de l’insertion, de Gille Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Bruno Legourd, 1er Adjoint à la Ville de Chalon, de Maxime Ravenet, 7e adjoint en charge du monde associatif et du développement de la e-administration, des Conseillères Municipales Isabel Paulo, Déléguée aux actions en direction des jeunes et Dominique Rougeron, Conseillère Municipale déléguée aux relations avec les bénévoles associatifs, de Xavier Nottin, Directeur de la Concession Kia Chalon, de Jean-Luc Durand, Vice Président de l’O.M.S, du Docteur Michel Françoise, pédiatre et chef du service pédiatrie au Centre Hospitalier William Morey, de Laurence Couraudon, Présidente du Rotary Chalon Bourgogne Niepce de Patrice Di Ilio, Patrick Couraudon et Xavier Belissent, Membres du bureau du Rotary Chalon Bourgogne Niepce, de Madame Julie Blanchot, pharmacienne de l’Ile Saint-Laurent et lauréate du 1er prix (voiture Kia)…

Devant une assistance composée d’une centaine de personnes, voici l’extrait du discours prononcé par Laurence Couraudon : « Bonjour à toutes et à tous ! Qui ne se souvient pas du dimanche 15 septembre dernier par cette belle journée d’été où 15 000 canards s’élançaient sur la Saône. Ce jour là, les quais étaient noir de monde et une marée jaune envahissait le Port Villiers. Ce jour là, le canard le plus rapide a été le numéro 11 332 et il a été suivi par 29 autres canards gagnants. Cette action du Rotary Chalon Bourgogne Niepce a été un franc succès. Pour cette action qui a nécessité 1 an de travail, je tiens à remercier Patrice Di Ilio président 2023/2024, Fabienne Paris et toute l’équipe de bénévoles qui en ont géré toute la préparation et organisation de cette course. Grâce à cet événement, nous avons recueilli la somme de 30 000 euros qui seront remis en intégralité pour le financement de projets du service du Docteur Michel Françoise, pédiatre et chef du service pédiatrie au Centre Hospitalier William Morey, visant à améliorer les conditions d’hospitalisation des enfants et ados à l’Hôpital de Chalon. Pour nous rotariens, la santé des enfants et l’accès à des soins de qualité est primordiale. D’ailleurs, nous ne manquerons pas de vous communiquer sur l’avancée de ces projets. Ce succès, nous le devons aussi à vous tous. Merci à vous Monsieur Nottin et à votre équipe de nous accueillir ce soir et de nous soutenir dans notre opération depuis le début. Merci à vous Monsieur le Maire et à vos services qui nous ont aidés dans l’organisation de cette manifestation. Merci à vous tous nos fidèles partenaires et sponsors. Et puis, merci à tous les chalonnais et toutes les personnes qui ont fait preuve d’un formidable élan de générosité et de solidarité. Pour terminer, bravo à tous les gagnants. Je vous remercie ! ».

S’en suivait le discours, de Mr Nottin

De son responsable des ventes,

De Gilles Platret…

Il était l’heure de récompenser la gagnantes du 1er prix, Julie Blanchot, gagne un véhicule Picanto KIA d’une valeur de 11 000 euros

Le lot 2 Teddy Biri, ticket N° 18 177, gagne un Cook expert Magimix d’une valeur de 1400 euros

Le lot 3 Raphaelle Fulchiron, ticket N° 7832, gagne un robot 5200 XL Magimix d’une valeur de 500 euros

Le lot 4 Louise Laurent, ticket N° 18 849, gagne 6 bouteilles de Vosne-Romanée d’une valeur de 360 euros

Lot 5 Isabelle Blaque ticket 4360 gagne un juice expert 3 Magimix d’une valeur de 280 euros (absente)

Lot 6 Evelyne Kauffmann, ticket 7058, gagne une lampe à poser d’une valeur de 250 euros...

La soirée se terminait par le buffet de l'amitié.

