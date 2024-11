La commune de Châtenoy le Royal renouvelle sa convention de coopération avec la Police Nationale et le Procureur de la République

Patrice Guiguon, Procureur de la République de Chalon sur Saône et Olivier Tainturier, Sous-Préfet de l'arrondissement de Chalon, avaient rendez-vous avec Vincent Bergeret, maire de Châtenoy le Royal, ce mercredi matin.

"C'est reparti pour 3 ans !". Une convention qui permet de formaliser le cadre d'intervention entre les polices nationale et municipale sur le territoire communal de Châtenoy le Royal.

- 26 % d'actes de délinquance tout confondu sur la commune

Avec l'aval du Commandant Boyer, Olivier Tainturier a tenu à saluer les excellents chiffres qui font état d'une délinquance en net repli sur la commune de Châtenoy le Royal et plus globalement sur l'agglomération chalonnaise. Pour les vols avec effraction, le repli est encore plus marqué avec un - 50 % sur les dix derniers mois, en comparaison à l'année précédente. Des chiffres qui auront de quoi satisfaire les Châtenoyens.

Parallèlement, Vincent Bergeret a rappeler tout le travail mené autour de la vidéo-protection, "un choix qu'on ne regrette pas même si j'avoue avoir eu des doutes au début". Aujourd'hui, la commune est équipée de 23 points de caméras sur la commune, "avec des incivilités et des actes de délinquance qui ont sensiblement baissé. L'effet est clairement dissuassif sur les petites incivilités".

La convention co-signée ce jour, permet "une plus large efficacité et un partage d'infos en temps réel" confiait le Sous-Préfet de l'arrondissement de Chalon, " avec l'intervention de la police nationale sur une série d'événements festifs majeurs pour la commune". Du côté judiciaire, le Procureur de la République a rappelé que les policiers municipaux de Châtenoy le Royal sont assermentés dans le cadre de constat d'infractions.