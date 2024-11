Conférence-débat organisée par l'Association France Palestine Solidarité 71

Communiqué de presse

Les organisations signataires ont décidé de s’associer à la Conférence-débat qui se tiendra le Mardi 3 Décembre à 19 heures à la Maison des syndicats à Chalon avec Alain Gresh à l’initiative de l’Association France Palestine Solidarité 71.

Alain Gresh est historien et journaliste, spécialiste reconnu du Proche-Orient et du monde arabe, directeur du journal en ligne Orient XXI et ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont « Palestine : un peuple qui ne veut pas mourir » édité en mai 2024.

Nous invitons à participer à cette soirée toutes celles et ceux qui pourront exprimer à cette occasion leur exigence d’un cessez-le-feu immédiat et durable, leur solidarité avec les peuples palestiniens et libanais sous les bombes et affirmer ensemble la nécessité de pouvoir débattre et s'informer sur la situation au proche orient.

Liste des organisations signataires : Ligue des Droits de l'Homme Chalon - Association de Solidarité avec Tous les Immigrés- La Libre Pensée 71- Confédération Paysanne- F S U - Les Écologistes 71 - LFI 71 - NPA -Soulèvements de la Terre Chalon