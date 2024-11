Carrefour s’engage en faveur du Téléthon pour la 18e année consécutive

Partenaire historique de l’AFM Téléthon, Carrefour renouvelle son soutien cette année encore à l’association afin de lever des fonds pour la recherche sur les maladies génétiques. Du 25 novembre au 8 décembre, l’enseigne mobilise ses magasins et ses collaborateurs à travers une campagne de dons en caisse, et l’organisation d’animations locales partout en France.

Pour soutenir l’opération, les clients qui le souhaitent peuvent réaliser un don directement lors de leur passage en caisse, ou en participant aux nombreuses activités proposées par les antennes locales du Téléthon dans les magasins telles que des ventes événementielles (pâtisseries maison, fleurs, goodies…) des tombolas, ainsi que des événements sportifs et culturels.

Ce dispositif est par ailleurs complété par une offre de produits partages dans plus de 1700 magasins Carrefour, qui renforcera les dons auprès de la collecte :

- 1,50€ pour l’achat d’un bouquet de 10 roses, dans les enseignes Carrefour, Carrefour Market, Market et Contact (du 25 novembre au 9 décembre selon les formats)

- 0,50€ pour l’achat de 30 chouquettes dans les enseignes Carrefour, Carrefour Market et Market (du 25 novembre au 9 décembre selon les formats)

Les magasins Match se joindront également à l’opération, avec une offre spécifique dans cette enseigne.

Tout au long de l’année, l’entrepôt Carrefour Solidarité, situé à Evry, accompagne également les antennes de l’AFM-Téléthon à travers des dons de produits, destinés à animer leurs collectes de fonds.

Les collaborateurs Carrefour mobilisés pour ce rendez-vous citoyen

Au-delà des opérations de collectes qui se tiendront sur l’ensemble du territoire, Carrefour encourage ses collaborateurs à prendre part aux actions de solidarité mises en place en faveur du Téléthon. Les sièges de Massy, Evry, Mondeville et Lyon organiseront ainsi des challenges sportifs pour lever des fonds supplémentaires. Une course aura par exemple lieu le 26 novembre entre les équipes du site du Généthon (Pôle de recherche et de développement pour les maladies génétiques) et celles du siègeCarrefour d’Evry : chaque kilomètre parcouru par les participants permettra de reverser 5€ à la collecte.

Le samedi 30 novembre, 25 collaborateurs participeront à la chorale du Téléthon lors de l’access Prime pour chanter Recommence-moi avec la chanteuse Santa et Elle me dit avec Mika, parrain du Téléthon 2024. A l’issue de cette séquence, Marie-Astrid Raoult, Directrice de la Solidarité et de la Fondation Carrefour, interviendra sur le plateau pour annoncer le montant collecté par l'ensemble des enseignes du Groupe à date en faveur de l’AFM-Téléthon.