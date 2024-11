"Vers la fin du secret médical" s'interroge une fidèle d'info-chalon.com

Michel Barnier a signé le décret n° 2024-968 du 30 Octobre 2024 relatif au document destiné à renforcer la pertinence des prescriptions médicales.

Traduction : ce décret oblige désormais les médecins à préciser sur les ordonnances la – les – pathologie (s) – dont souffre le patient pour justifier la prescription d'un médicament. Ces informations écrites par le médecin, conditionneront le remboursement par l'assurance-maladie.

Concrètement, on commence pour certains médicaments ou soins concernés, en vue d'étendre ce dispositif à toutes les pathologies, pour vérifier que la prescription correspond bien aux indications thérapeutiques établies par la Haute autorité de santé (HAS) – recommandations sans obligation et certains membres non exempts de conflit d'intérêts, désaccords scientifiques avec des sociétés savantes - et l'assurance-maladie, bafouant ainsi à la fois le sacro-saint secret médical, droit fondamental des patients, et la non-moins sacro-sainte liberté de prescrire et donc de soigner des médecins en alourdissant leur charge de travail administratif qui pèse déjà pour plus de 25% du temps médical, et ce, en pleine pénurie de médecins !

Les conséquences pour les patients, ne se feront pas attendre : perte de confiance puisque leur relation avec leur médecin ne sera plus confidentielle, perte de chance puisque certains patients renonceront aux soins en refusant que leurs maladies soient connues de tous, (pharmaciens, sécurité sociale), avec en ligne de mire, les assurances privées se substituant de plus en plus à la sécurité sociale. Ce décret scélérat ayant entre autre objectif, de faire faire quelques économies à la sécurité sociale ! On nous affirme que « seul le service de contrôle médical de la caisse d'assurance-maladie aura connaissance de ces informations », mais c'est évidemment faux, puisque tous les professionnels de santé et les mutuelles peuvent demander les ordonnances...puis votre banque vous les demandera pour vous accorder un prêt, etc (employeur, propriétaire..).C'est la suite du flicage généralisé déjà débuté avec le covid, et la fin des libertés individuelles fondamentales organisée à la « chinoise ».

De très nombreux médecins et syndicats de médecins, dont le Dr Jérôme Marty, président de l'union française pour une médecine libre (UMFL), Jean-Christophe Nogrette, Président de M.G. France (Médecins généralistes), le pneumologue François Vincent, chef de service au CHU de Limoges, le Dr Amine Ayari, médecin marseillais, le collectif « médecins pour demain », manifestent et s'insurgent contre cette mesure inique, et leurs patients seraient bien inspirés de les soutenir pendant qu'il est encore temps et faire abroger ce décret, puisque les discussions sur le projet de budget de la sécurité sociale pour 2025 est examiné actuellement par le Parlement. Et d'alerter tous leurs députés et sénateurs avec le Bressan Arnaud Danjean, conseiller spécial de M. BARNIER et ancien député européen.

C.Petitjean