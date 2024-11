Chagny - Une opération de contrôle routier inter-départemental mobilise 28 gendarmes entre Beaune et Chalon

Depuis 17 h et jusqu’à 20 h ce jeudi soir, les gendarmes de Saône-et-Loire et de Côte-d’Or mènent une opération de contrôle routier sur des axes majeurs de Chagny. Cette mobilisation de 28 gendarmes a pour objectif de renforcer la sécurité et lutter contre les infractions dans cette zone stratégique à fort trafic.