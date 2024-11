Quand la Maîtrise chante ... Magie de Noël en avant toute

C'est avec ardeur que les jeunes (et très jeunes) de la

Maîtrise Chalonnaise St Charles répètent actuellement leur programme de fin d'année, sous la houlette de Marie Noëlle Potot, leur nouvelle cheffe de Chœur, accompagnée de son époux et pianiste Mathieu, qui préside de son côté à la technique vocale des jeunes muants.

Le cœur est là dans chaque note de musique et les maîtrisiens ont hâte de partager les résultats de ces efforts avec leur public.

Ils vous attendent nombreux, on les entendra dès la semaine prochaine :

Le 7 Déc à Verdun sur le Doubs à 19h (billetterie à l'office du tourisme de Verdun)

Le 8, à Chalon, le matin en l'église St Pierre pour l'animation de la Messe du 2° dimanche de l'Avent, et l'après-midi à 15h sur les marches de l'Hôtel de Ville pour lancer les festivités de Noël

Et le 10, la pré maîtrise sera en concert en l'église de St Jean des Vignes à 20h : elle démontrera que la valeur n'attend pas le nombre des années

... et enfin, pour ceux et celles qui auront la chance d'y être, les Maîtrisiens se produiront sur les scènes de Disneyland Paris pour 4 concerts, 2 le samedi, et 2 le dimanche !

Comme celle de tous les chœurs d'enfants, la présence de nos maîtrisiens chalonnais est très appréciée en cette période de l'année, retenez donc vos places ... et votre souffle !