2e édition des Talents de l’Innovation by CACB

Ce concours coorganisé par le Village by CACB et le Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne a pour ambition de soutenir l’innovation sous toutes ses formes,

... en mettant à l’honneur les agriculteurs/viticulteurs, les artisans, les commerçants, les chefs d’entreprises, les start-up et les associations du territoire qui innovent quotidiennement pour répondre à un contexte économique, social, environnemental en perpétuelle évolution. L’innovation existe dans tous les domaines et permet de répondre aux multiples enjeux sociétaux. C’est un levier de compétitivité, de croissance et de performance.

« Le Village by CACB a pour principale mission de soutenir des projets innovants à fort potentiel dans les domaines variés : énergie, santé, agriculture…Notre volonté est de mettre en avant les hommes et les femmes qui portent ces projets/détecter les Talents de notre territoire. » Florence Imbert, Maire du Village by CACB.

À la suite de l'appel à candidatures 2024, 80 candidatures ont été reçues. 54 candidats ont été pré-sélectionnés et ont pitché leur projet devant le jury composé d’entreprises partenaires du Village by CACB et de membres de la Caisse locale de l’innovation du Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne.

La remise des trophées a eu lieu le 27 novembre 2024 à la Y SCHOOLS de Troyes, devant plus de 200 invités.

// 10 lauréats récompensés

Catégorie Artisans et Commerçants

Alexia CHEVALLIER – O’FARM’IENTE : Trophée de la transition

Alexia est éleveuse de brebis rustiques dans le Chatillonnais en Côte-d'Or et vient de créer la marque OFARM’IENTE. Elle fabrique la laine, collecte des tissus de seconde main pour ensuite concevoir dans ses ateliers de jolis accessoires éthiques et éco-responsables.

Sabrina et Christophe MOUSSY – C2M ELECTRONICS : Trophée de l’innovation

Basée à Langres (Haute-Marne), C2M ELECTRONICS est une entreprise de services de conception et réparation de systèmes électroniques et maintenance électrotechnique. Sabrina et Christophe ont conçu un système de monitoring des ruches à distance et une couveuse de transport de cellules royales.

Catégorie Associations

Christian MARCELLOT - Association Akhilleus : Trophée de la transition

Située à la Chapelle Saint-Luc (Aube), l’association Akhilleus est une maison sport santé spécialisée dans le travail biomécanique. Elle propose des cours tout public : travail postural, renforcement musculaire, coordination et concentration. Christian MARCELLOT, coordinateur technique, a présenté le Tour d’Europe en pédalier, un challenge d’activité physique à destination des plus de 60 ans et de toutes personnes porteuses d’handicap.

Nicolas CALVAO - ADAVIRS : Trophée de l’innovation

L’Association Départementale d'Aide aux Victimes d'Infractions et à la Réinsertion Sociale (ADAVIRS) déploie la justice restaurative dans l’Yonne. Elle propose notamment un dispositif de rencontre entre les victimes et les auteurs d’infractions, avec pour objectif le dialogue, l’apaisement, la réparation.

Catégorie Agriculteurs et Viticulteurs

Thibault VAN DE CAPPELLE et Mikaël PECHERY - SAS HUILES ETERNELLES : Trophée de la

transition

Thibault et Mikaël, 2 amis d’enfance agriculteurs dans l’Yonne, ont créé la marque Beaucharme Cosmétique. Ils proposent des produits cosmétiques en s’appuyant sur des techniques agricoles avancées et assurent la traçabilité des matières premières en utilisant un maximum de produits de leur ferme.

Véronique et Vincent GODIER - DISTILLERIE DE SOLIGNY : Trophée de l’innovation

Véronique et Vincent GODIER, couple d’ingénieurs agronomes à Soligny dans l’Aube, proposent un whisky français de terroir. Leur single malt est issu de l’orge de leurs champs, brassé avec l’eau de l’Orvin et conservé dans les fûts de chênes de la région.

Catégorie Entreprises

François-Xavier DÉSERTOT - LES EUGENE : Trophée de la transition

François-Xavier DÉSERTOT est fondateur et dirigeant de la société LES EUGENE. Basée à Dijon (Côte-d’Or), cette entreprise est spécialisée dans la désinfection de conteneurs à déchets. Ses particularités : véhicules utilitaires légers, recyclage de l’eau, digitalisation et un projet de laveuse 100% électrique qui va bientôt voir le jour.

Serge GRYGOROWICZ - RB3D : Trophée de l’innovation

RB3D conçoit et propose une large gamme d’équipements d’assistance aux efforts, en particulier des des exosquelettes. Cette entreprise icaunaise a créé Exoviti, un exosquelette fabriqué en France qui permet de soulager les lombaires des viticulteurs.

Toutes catégories confondues

Hugo MAZZOCCHI - Le Rémouleur Haut-Marnais : Trophée « Coup de Cœur »

Hugo, 26 ans, est un rémouleur passionné et affûteur itinérant en Haute-Marne. Il entretient et rénove tout outil tranchant : couteaux, ciseaux, sécateurs… pour les particuliers et professionnels. Sa mission : éviter le gaspillage et redonner vie à vos outils !

Anaïs REMEN – Studio Anaïs : Prix du Public

Pendant la soirée de remise de prix, 10 start-up ont pitché leur projet en direct pour le soumettre au vote des 200 personnes présentes dans la salle. C’est Anaïs REMEN, élève à l’école Supérieure de Design de Y SCHOOLS, qui a convaincu le public avec son innovation : SimplyLock. A 22 ans, Anaïs propose une solution pour aider les personnes âgées ou en situation de handicap à insérer leur clé plus facilement dans la serrure.