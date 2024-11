Arcadanse : Emilie GONTHEY partage désormais la présidence avec Maud CHERREY et Julie DUCRET

La présidente actuelle Emilie GONTHEY a alors annoncé que le bureau demandait l’accord des adhérents afin de modifier ses statuts.

En effet, celle-ci a expliqué qu’après concertation des membres du Conseil d’Administration et afin de soulager ses nombreuses tâches liées à la présidence de l’association, il leur était demandé ce dimanche de pouvoir modifier les statuts de sorte que la présidence d’Arcadanse puissent être partagée.

Ainsi, Julie DUCRET et Maud CHERREY, actuelles vices-présidentes deviendraient alors co-présidentes avec Emilie GONTHEY.

Une organisation déjà bien pensée et ficelée puisque la présidente a détaillé les rôles qui seraient attribués à chacune.

Ainsi :

*Emilie serait alors chargée de la communication et de la direction artistique,

*Maud prendrait en charge le fonctionnement général des activités,

*et Julie s’occuperait de l’ensemble des relations extérieures à l’association.

Au niveau du reste du bureau, pas de changement :

*Magali BEAUDET et Alice GUILLEMENET conserveraient leurs rôles de trésorière et vice-trésorière.

*Lise-Marie CREUZENET et Julie CARON continueraient au sein de leurs postes respectifs de secrétaire et vice-secrétaire.

Sous les yeux de Nathalie GRAS, adjointe en charge des affaires culturelles et Serge GONTHEY, adjoint en charge de la communication, et devant une organisation déjà bien solide, l’assemblée a accordé sa confiance au bureau actuel et a ainsi voté pour ces modifications à la majorité des voix.

Des élus qui ont notamment salué le travail de l’association « Arcadanse », notamment lors d’organisation de festivals, à l’image de celui de cet été au Portugal.

Nathalie GRAS a ainsi invité l’association à apporter son savoir-faire aux 40 ans du comité de jumelage de la commune les 10 et 11 mai prochains.

En parlant d’anniversaire, Arcadanse en a un de taille à fêter en fin d’année 2025 puisque c’est le demi-siècle qui sera célébré !

Vous pouvez d’ores et déjà noter dans vos agendas les dates du 15 et 16 novembre 2025 pour les 50 ans d’Arcadanse.

Pour suivre l’actualité de l’association, c’est par ici.



Amandine CERRONE.