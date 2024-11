Pour les retraités CFDT de Saône et Loire, "trop c'est trop"

Les retraités CFDT de Saône et Loire réunis en conseil syndical au Creusot, après avoir épuisé un ordre du jour consacré au fonctionnement du syndicat, ont débattu sur l’actualité économique et sociale et sur les revendications de la CFDT.

Revalorisation différenciée des pensions : c’est toujours non.

Le projet initial du PLFSS 2025 comporte une mesure de report de l’indexation des pensions du 1er janvier au 1er juillet 2025 pour une économie de 4 milliards d’euros. La CFDT Retraités a dénoncé cette mesure dès la publication du PLFSS 2025.

Laurent Wauquiez, président du groupe LR à l’Assemblée nationale, a annoncé sur TF1 avoir passé un accord avec le Premier ministre pour engager une revalorisation de l’ensemble des pensions de retraite à compter du 1er janvier 2025 sur la base de la moitié de l’inflation constatée fin 2024. Il a également annoncé que pour préserver le pouvoir d’achat des 44 % de retraités touchant une pension inférieure au Smic net, une autre mesure serait prise au 1er juillet pour maintenir leur pouvoir d’achat.

La pension moyenne de la retraite de base (hors complémentaire) est de 814 € brut mensuels pour les retraités du privé. Une hausse de 0,9 % au 1er janvier sur la pension de base représenterait donc un peu plus de 7 € par mois en moyenne. Soit 84 € sur un an.

La CFDT s’oppose radicalement à cette proposition. En effet, cette proposition n’est qu’une augmentation différenciée des pensions comme en 2020 mais avec un doublement du nombre de retraités perdant du pouvoir d’achat.

La CFDT Retraités dénonce cette proposition qui remet en cause le cadre contributif des régimes de retraite et modifie durablement les niveaux relatifs des pensions versées comme l’indiquait le Conseil constitutionnel dans sa décision du 20 décembre 2019.

Rappelons que de 2017 à 2022, les pensions ont connu une perte de pouvoir d’achat de 3.2% (Source

DREES), et que cette proposition persisterait dans la voie de l’appauvrissement des retraités.

La CFDT Retraités demande l’application de l’augmentation des pensions au 1er janvier telle que prévue par le Code de la sécurité sociale et la mise en place d’un minimum de pension égal au Smic pour tout salarié ayant une carrière complète.



Double peine pour les retraités (avec le gel des pensions et la baisse des prestations sociales) :

Si certaines prestations de la sécurité sociale étaient réduites, cela entraînerait des dépenses supplémentaires et une augmentation des complémentaires santé. Malheureusement, les retraités, qui sont de "grands consommateurs" de services de santé et de médicaments, seraient les premiers à être touchés. En outre, les retraités payent leur mutuelle entièrement, souvent avec une augmentation liée à leur âge. Si de telles mesures étaient mises en place, de nombreux retraités abandonneront leurs soins.



La CFDT retraités de Saône et Loire demande aux parlementaires du département de faire barrage à ces mesures injustes envers les retraités.



Accès aux soins dans le département.

Bon nombre de retraités de Saône et Loire rencontrent des difficultés pour avoir un médecin traitant et d’accès aux auprès de spécialistes.

En vue d’interpeller les parlementaires du département, le Président du conseil départemental et Le Préfet sur le sujet, la CFDT retraités de Saône et Loire va lancer, auprès de ses adhérents et de leurs familles, une enquête ‘’Médecin traitant et déserts médicaux’’ début 2025.



Malgré une conjoncture nationale compliquée et une actualité internationale inquiétante, l’UTR CFDT 71 souhaite à tous les citoyens de passer une bonne fin d’année.



Pour l’UTR CFDT 71

Guy Sangiorgio et Daniel Bernigaud