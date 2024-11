AVIS DE DECES - Madame Andrée OBIN née MESNIER

CHÂTENOY-LE-ROYAL



Jean OBIN, son époux ;

Christian OBIN, son fils ;

Mathieu et Clémentine, ses petits-enfants, et Margot et Adrien leurs conjoints ;

Hayette et Magda, ses arrière-petites-filles ;

André LABE, son beau-frère, ses enfants Sylvie et Thierry ;

ainsi que toute sa famille ;

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Andrée OBIN

née MESNIER

survenu le 28 novembre 2024,

à l'âge de 93 ans.

La cérémonie d'adieu aura lieu mercredi 4 décembre 2024, à 14h30, salle de cérémonie Guillon 19 avenue Monnot à Chalon-sur-Saône.

Selon ses volontés, ni fleurs,

ni plaques, ni couronnes.