C'est le 1er décembre... en Avent la féerie de Noël !

Si la tradition allemande du XIXe siècle pour faire patienter les enfants jusqu'à Noël mettait en avant des images pieuses, le décompte des 24 jours précédant la fête de la Nativité fait désormais preuve de plus de fantaisie et de féerie. Il est vrai qu'il est particulièrement plaisant de recevoir chaque jour un petit cadeau, ne serait-ce qu'un carré de chocolat. Les marques l'ont bien compris et se sont emparées de cette coutume pour proposer des coffrets toujours plus beaux et variés.



POUR TOUS LES GOÛTS

Les calendriers de l'Avent se déclinent ainsi aujourd'hui sous toutes les coutures. Vous retrouverez la classique boîte cartonnée composée de 24 ou 25 cases prédécoupées qui s'ouvrent à la manière de fenêtres, mais aussi des versions plus originales et créatives avec des boîtes en carton individuelles, des chaussettes ou des pochons contenant chacun un présent. Les décors sont de plus en plus travaillés pour que l'emballage soit aussi surprenant que les surprises ! Tous les prix sont d'ailleurs disponibles, de quelques euros à plusieurs centaines pour les modèles « premium » et luxes.



Quant aux thématiques et produits proposés, il y en aura pour tous les goûts ! Des chocolats et biscuits, des sélections de thés, de cafés, de bières ou de vins, des spécialités locales de fromage ou de charcuterie, des pâtes à tartiner, pâtés et terrines spéciales apéro... les calendriers food raviront les papilles des plus gourmands. Pour les plus coquets, vous trouverez votre bonheur dans les calendriers de beauté ou de bijoux. Les parents feront plaisir à leurs bambins avec des versions contenant des petites histoires ou des jeux comme des casse-tête. Les fidèles propriétaires d'animaux pourront aussi satisfaire leurs amis à quatre pattes avec des modèles spécialement conçus pour eux, remplis de friandises et d'accessoires. Magie, bougie, coloriage, décoration, photos, graines à planter, pierres précieuses, escape game, musique, pâte à modeler, CBD, produits d'entretien… vous trouverez sûrement un calendrier qui répondra à vos goûts et vos envies !