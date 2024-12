Succès des concours 'triplette mixte et quadrette' de boules lyonnaises organisé par le secteur 2 ce wekend,

La Boule Saint Jean remporte tout sur son passage. Les classements des concours et le photoreportage!

Samedi 30 novembre 2024, à partir de 13 heures 30, et le dimanche 1er décembre à partir de 8 heures avaient lieu au Boulodrome, rue d’Amsterdam à Chalon-sur-Saône, les concours 'triplette mixte et quadrette' de boules lyonnaises organisés par le secteur 2.

Son Président Pascal Prudon, assisté de Charles Bouhot (Vice-président), de Virginie Prudon (Secrétaire) de Nicole Lepeu (Secrétaire Adjoint) de Christine Chevaux (trésoriere) de Christelle Domy (Trésoriere Adjoint) ainsi que tous les membres du bureau : Gabrielle Lieutet, Henri Lieutet, Patrick Chevaux, Joël Domy, Christophe Louis, Daniel Veau, Matthieu Touraine… était plus que satisfait puisque les deux concours sur invitation affichaient complets.

Ces concours, lors de ce weekend, ont attiré 18 équipes triplettes mixtes et 24 équipes quadrettes de qualité reconnue.

Des joueurs concurrents venus de Suisse (alliance Blonay/Yverdon), d’autres départements: de l’Isère, de Côte d’Or (Beaune, Chenôve, Nuits-Saint-Georges) et du Rhône (Villefranche/Saône) mais aussi de Gueugnon, Montchanin, La Salle, de Cluny, du Creusot, de Prety, de Sornay, de Sennecy-le-Grand, de Génelard…sont venus se mesurer aux meilleurs boulistes locaux : Charreaux, Cheminots et Plateau-Saint-Jean.

Les parties bloquées sur un temps de 1 heures 30 ont permis au cours de la journée de promouvoir ce sport à la plus grande joie des spectateurs venus très nombreux. Après trois parties effectuées par chaque équipe le classement était divulgué et les 6 premières équipes de chaque concours étaient récompensées.

Clin d’œil à la table de marque,

A la sympathique équipe derrière la buvette,

A l’équipe quadrette féminine,

A l’équipe Suisse composée de gauche à droite d’Amédéo et Sylver (Blonay) et Bubu et Régis (Yverdon).

Aux finalistes du concours quadrette

Resultats du concours triplette mixte du samedi 30/11

1er Triplette Virginie Prudhon 3 parties gagnée + 35 points

2ème triplette Isabelle, 3 parties gagnées + 29 points

3ème triplette Gabrielle Lieutet 3 parties gagnées + 28 points

4ème triplette Gaillard 2 partie gagnées +32 points

5ème triplette Marie Thérèse Bertheau 2 parties gagnées + 32 points

6ème triplette Badey 2 parties gagnées + 29 points

Résultats du concours quadrette du dimanche 1er décembre

1er Leroux-Cassabois Chevaux Bouhot (Boule Saint Jean )

2ème Ravet (Boule Saint Jean)

3ème Percherancier (Cluny)

4ème Billard (Nuit Saint Georges)

5ème Ligonet (Isère)

6èmeRenard Montceau-les-Mines

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B