Des gaufres vendues au profit du Téléthon par "les Amis de Crissiacum".

Il y a maintes et maintes façons d’apporter sa contribution à la collecte de fonds au profit de l’AFM Téléthon, la commune de Crissey et plus particulièrement l’association "Les Amis de Crissiacum" l’ont trouvé en faisant une vente de gaufres.

En 2023, c’était la première vente organisée par "Les Amis de Crissiacum" sur la place devant le cabinet médical, la vente avait permis de remettre plus de 500€ à l’AFM Téléthon.

Cette année, au même lieu, les 10 bénévoles ont réitéré l’opération avec de nouveau le soutien du cabinet médical, fournisseur exclusif de l’électricité pour alimenter les deux gaufriers. Les membres de l’association et les bénévoles ont fait cuire environ 300 gaufres, soit l’équivalent de 9kg de pâte confectionnée par eux-mêmes.

Pour acheter les gourmandises, il fallait être un peu patient, le temps de la cuisson bien sûr mais surtout l’affluence des acheteurs.

Cette belle initiative portée par "Les Amis de Crissiacum" va contribuer à faire grossir le chiffre en € du montant de la collecte 2024 pour la recherche sur les maladies rares.

C.Cléaux