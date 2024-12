Saint-Boil, La Chapelle de Guinchay, Autun, Marcilly les Buxy... 4 accidents de la circulation sur les routes de de Saône et Loire en début de soirée

Encore une journée particulièrement dense pour les sapeurs-pompiers de Saône et Loire ce lundi, et notamment 4 interventions en fin d'après midi et début de soirée.

A Saint-Boil, c'est une collision entre deux véhicules, sur la RD 153, qui a mobilisé près d'une quinzaine de sapeurs-pompiers, vers 18h.

Dans le sens Lyon-Paris, sur l'aire de Saint-Albain, un gros dispositif d'une vingtaine de sapeurs-pompiers a été mobilisé vers 18H30, alors qu'un véhicule électrique était en feu sur une remorque.

Sur l'A6 toujours, au niveau de La Chapelle de Guinchay, vers 18H30, deux blessés ont été pris en charge après une perte de contrôle d'un utilitaire. Une intervention ayant nécessité une dizaine de soldats du feu.

A Autun, vers 19H30, une perte de contrôle a nécessité la prise en charge d'un blessé, devant la Sous-Préfecture.

Enfin sur la RCEA, au niveau de Marcilly les Buxy, dans le sens Chalon-Montceau, une collision entre deux véhicules, a mobilisé une douzaine de sapeurs-pompiers.