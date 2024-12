Les Judokas du BUDOKAN brillent lors du championnat de Saône et Loire !

Les championnats de Saône et Loire ont eu lieu début décembre au Dojo Cécile Nowak de Saint Marcel, Une occasion pour les judokas du Budokan Chalonnais d'aller chercher la qualification au championnat de Bourgogne Franche Comté.

Les Minimes ont ouvert le bal, Lina ISHAK disputait sa première compétition et elle se classe 3ème dans la catéogorie des -36kg, les garçons ne sont pas en reste puisque Martin BIGNON CHARPY s'adjuge le titre de champion de Saône et Loire en -50kg, il a fait preuve d'une belle combativité et à surpris plusieurs de ses adversaires, Léo SIMON DENIS s'occtroie la 2ème place en -34kg, le titre lui échappe de peu malgré un engagement complet de sa part. Valentin AMAURY et Léandre GABRIEL LEGROUX échoue dans leur parcours de qualification mais ils obtiennent une 7ème place. Alexandre LAURE termine non-classé en -46kg malgré une belle victoire par Ippon sur son dernier combat de poule.

Dans la catégorie Cadet, 4 judokas étaient présents pour défendre les couleurs du Budokan Chalonnais.

Hermès Mazué glane la 3ème place en -50kg, il remporte 3 combats par Ippon lors de son parcours, il est suvie par Maxime SENN qui obtient sa qualification en terminant 5ème en remportant la place de barrage par Ippon. Edward Precheur perd son premier combat en -55kg mais il est repêché pour tenter d'obtenir le bronze, 3 combats remportés par Ippon pour obtenir la médaille de Bronze. En -66kg dans la catéorie la plus fournie Mohamed Adam BELKHIRI accroche une place de 7ème, quelques erreurs à gommer pour espérer la médaille sur les prochaines compétitions.

Chez les benjamins, le groupe s'est bien comportés, avec notamment lla 3ème place Sabil BELKHIRI en -55kg et la 5ème place d'Aïssa KHELOUFI en -46kg. Justine LAURE, et Samy RAHIL accèdent au tableau final pour leur début en compétition.

Toute l'équipe d'encadrement félicite les judokas pour leurs engagements, et rendez vous au Budokan Chalonnais au 38 rue Général Giraud à Chalon sur Saône pour continuer de progresser !