Superdry Chalon-sur-Saône, venez découvrir cette marque anglaise qui saura vous séduire !

Pour ceux qui aiment la mode, le sport et l’élégance, vous trouverez tout ce qu’il vous faut dans cette jolie boutique de prêt-à-porter mixte !

C’est désormais, Celine Romann, qui a pris les commandes du magasin ‘Superdry ‘, situé 6 rue du Châtelet à Chalon-sur-Saône.

Réouvert le 1er mars, cette boutique propose à sa clientèle du prêt à porter féminin et masculin très tendance qui associe les styles « vintage américains, japonais et britanniques » ainsi que de la maroquinerie et de nombreux accessoires !

Céline, également gérante de la boutique ‘Cocoon’ avec beaucoup d’enthousiasme revient à ses premières amours, la vente de vêtements. Elle saura vous conseiller et être à votre écoute sur les dernières tendances du moment qu’elle propose avec sa collection printemps/été.

Superdry propose une sélection de vêtements pour femmes et hommes habillés et sportwears (vestes, manteaux, jeans, chinos), mais aussi chaussures, pulls, chemises, polos, sweats, robes, jupes, ainsi que de nombreux accessoires (montres, ceintures, sacs à mains, sacs à dos, portefeuilles…) à tous les prix.

Dans ce commerce où toutes les tailles vous sont proposées, Céline et Sébastien sauront vous conseiller sur le meilleur choix possible et les dernières nouveautés.

Le magasin ‘Superdry ‘, 6 rue du Châtelet à Chalon-sur-Saône, est ouvert en décembre du mardi au samedi de 10 h à 19 h et ouvertures le dimanche 16 et lundi 16 décembre.

Publi-information