La SPA de Châtenoy-le-Royal et les Séniors : découverte des bienfaits de la relation avec un animal et du fonctionnement du refuge animalier

Un partage avec la Maison des Séniors de Châtenoy qui s’est fait en deux temps : présentation à la Maison des séniors puis visite du Refuge et rencontre avec les animaux par des résidents.

Dans le cadre des petits déjeuners organisés par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Châtenoy, une intervention en deux temps a récemment permis aux résidents de découvrir le refuge pour animaux. Cette initiative a non seulement enrichi les connaissances des participants sur le fonctionnement et les valeurs du refuge, mais a également créé des moments de partage et de sensibilisation au bien-être animal.

Premier temps : Présentation et échanges à la Maison des Séniors

Le premier volet de cette intervention s’est déroulé jeudi 21 novembre dernier à la Maison des Séniors. Une vingtaine de personnes, dont plusieurs résidents, ont assisté à une présentation détaillée du refuge. Les intervenants ont expliqué le fonctionnement de l’établissement, ses valeurs fondamentales et ses objectifs en faveur du bien-être des animaux. Cartouche, un croisé berger allemand, a accompagné les présentateurs et a su conquérir le public par son calme et sa gentillesse. Les dames présentes n’ont pas manqué de lui faire des câlins, qu’il a largement appréciés.

Le public, très attentif et curieux, a posé de nombreuses questions, témoignant d’un réel intérêt pour le sujet. Les échanges ont été riches et constructifs, permettant de mieux comprendre les engagements du refuge.

Deuxième temps : Visite du Refuge et rencontre avec les animaux

La deuxième partie de l’intervention s’est déroulée mardi 26 novembre, avec une visite sur place du refuge. Une dizaine de personnes ont découvert les différents animaux, chiens et chats, qui attendent une nouvelle famille. Les participants ont croisé des bénévoles au départ des balades avec les chiens, ainsi que des salariés dévoués aux soins des animaux. Ce moment a été l’occasion pour chacun de faire connaissance avec les chiens à l’adoption et de passer du temps avec les chats, notamment avec Minou, un chat positif au VIH, qui a su toucher les cœurs par ses câlins.

Bientôt le Noël des animaux, samedi 14 décembre

Les visiteurs ont été particulièrement sensibles aux histoires des animaux et ont apprécié la visite. Certains ont même promis de revenir prochainement, envisageant de participer à l’événement "Noël des Animaux" qui se tiendra le 14 décembre prochain.

Des échanges riches et émouvants

Ces échanges, empreints de chaleur et de bienveillance, démontrent parfaitement l’esprit de solidarité et de partage que le CCAS de Châtenoy souhaite promouvoir.

Cette intervention en deux temps a été une réussite, permettant de sensibiliser les habitants de Châtenoy aux enjeux du bien-être animal et de créer des moments de partage inoubliables.

Communiqué et photos du refuge Ernest L’Henry

SPA Région chalonnaise – Refuge Ernest L’Henry

Rue des Rotondes, 71880 Châtenoy-le-Royal

Tél. : 03 85 87 90 01

Site : spa-chalon71.fr

Mail : [email protected]