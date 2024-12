AVIS DE DECES - Monsieur Jean MICHAUDET

CHÂTENOY-LE-ROYAL



Mauricette, son épouse ;

Patrick et Magali, son fils et sa belle-fille ;

Vincent et Célia, ses petits-enfants ;

Nicole et Henri, sa soeur et son beau-frère ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean MICHAUDET

survenu ce 30 novembre, à l'âge de 88 ans.

Jean repose à la chambre funéraire,115 avenue Boucicaut de Chalon-sur-Saône.

La cérémonie civile aura lieu lundi 9 décembre 2024 à 13h15, en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciement.