Accompagnement à la parentalité : quels sont vos besoins ?

Des espaces d’échanges et de ressources pour tous

La Maison des 1000 premiers jours propose des ateliers pratiques, des temps parents-enfants et un accès à des professionnels de la petite enfance. Ces espaces ont pour vocation de soutenir les parents dans leur nouvelle vie de parents. Ils permettent de les aider à briser l’isolement, de favoriser la socialisation des enfants et de préparer les familles aux étapes-clés comme l’entrée en crèche ou à l’école.

4 Lieux sont actuellement destinés aux familles avec enfants de moins 6 ans :

- Le Relais des Enfants de Marguerite (Avenue Boucicaut à Chalon-sur-Saône)

- La Maison Joséphine Baker (Quartier des prés-St Jean à Chalon-sur-Saône)

- La Maison Germaine Tillion (à Saint-Marcel)

- L’association La Pomme Verte (Quartier Centre-Ville à Chalon-sur Saône)

Ces lieux proposent des temps de jeux Parents-Enfants et des ateliers (massage, motricité, livres, musiques, gestes qui sauvent, …), du lundi au samedi et sont accessibles, gratuitement, à toutes les familles du Grand Chalon.

Ce sont également des lieux ressources, où les familles peuvent être écoutées, conseillées et orientées vers des professionnels ou des institutions compétentes si besoin (psychomotricien, psychologue, …).

Un projet ancré dans les priorités territoriales

Conformément au Projet de Territoire 2021-2026 et au Schéma Directeur Petite Enfance 2022-2026, le Grand Chalon s’engage à renforcer l’accès à des services adaptés pour tous, qu’il s’agisse de famille vivant en zone urbaine, en quartiers prioritaires ou dans des communes rurales, en élargissant sa portée dans les communes de la deuxième couronne.

L’objectif est de délocaliser des ateliers itinérants adaptés aux besoins locaux, animés par des professionnels spécialisés de la Maison des 1000 premiers jours. Ce projet reposera sur un maillage renforcé avec les Relais Petite Enfance (RPE) et les associations locales, afin de construire des réponses sur-mesure.

Une enquête pour mieux comprendre les besoins des familles

Le projet s’accompagne d’un diagnostic territorial approfondi, permettant de travailler en complémentarité avec les actions existantes sur les communes. Il inclut également des questionnaires adressés aux familles et des concertations avec les élus locaux, pour identifier les besoins spécifiques et optimiser la couverture des services.

Une enquête participative sera diffusée à l’ensemble des familles du Grand Chalon ayant des enfants de moins de 6 ans.

Cette enquête, accessible par QR Code, débutera le 5 décembre, et permettra de cerner les attentes en matière d’accompagnement à la parentalité et d’affiner les modalités d’intervention, notamment les lieux, horaires et types d’ateliers proposés.

Prochaines étapes

Le diagnostic complet sera finalisé début 2025, suivi du lancement officiel des actions délocalisées en mai 2025.

Avec ce projet ambitieux, le Grand Chalon réaffirme son engagement envers l’accompagnement des familles et l’épanouissement des tout-petits.