Qui sont les candidates au titre de Reine du Carnaval de Chalon 2025 ?

Le samedi 11 janvier 2025 à la Salle Marcel Sembat, Jade André rendra son diadème de reine du Carnaval de Chalon. Douze prétendantes se présentent pour lui succéder. Plus de détails avec Info Chalon.

Le Comité des Fêtes de Chalon-sur-Saône a clos les inscriptions le 16 novembre 2024. Au final, douze candidates sont en lice pour succéder à Jade André, élue Reine de Carnaval le samedi 13 janvier 2024 devant plus de 600 personnes.

La souriante jeune femme passera le flambeau à l'issue de l'élection de la Reine du Carnaval de Chalon, le samedi 11 janvier 2025.

Une première rencontre officielle avec onze des douze prétendantes au titre de Reine du Carnaval de Chalon 2025 a eu lieu, le lundi 2 décembre, dans les locaux du Comité des Fêtes de Chalon-sur-Saône. L'occasion pour Sébastien Mercey, son président, et Brigitte Jimenez, qui chaperonne depuis des années, au sein du Comité des Fêtes, les reines et vice-reines, de rappeler le règlement du concours et de présenter l'emploi du temps à venir des candidates.



1. Alexandra Blin, 18 ans, La Charmée.

2. Sofia Broutin, 19 ans, Boucicaut-Verrerie-Champ Fleuri. (?)

3. Gwenaëlle Charcosset, 19 ans, Plateau Saint-Jean.

4. Zoé Colom, 18 ans, Les Charreaux.

5. Mélyne Dumontier, 17 ans, Fragnes-La Loyère.

6. Pauline Flicourt, 19ans, Saint-Bérain-sur-Dheune.

7. Alicia Fourcade, 22 ans, Crissey.

8. Rachel Gauthier, 20 ans, Saint-Cosme-Bellevue.

9. Laurine Lartaut, 17 ans, Avenir-Aubépins-Saint-Gobain.

10. Marine Nony, 20 ans, Champforgeuil.

11. Keo-Soriya Roux, 21 ans, Chalon Saint-Vincent/Sainte-Marie.

12. Kristie Sirugue, 17 ans, Rully.

Retrouvez ci-dessous le portrait des prétendantes.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati