2 400 € récoltés au profit d’Octobre Rose lors des manifestations organisées par les associations fontenoises et la mairie de Fontaines.

Un chèque de 2 400 € remis au profit des quatre associations, Corasaône, La Ligue contre le cancer, Toujours femme et Siel bleu qui œuvrent pour aider les femmes atteintes de cancers.

Octobre Rose est le mois où de nombreuses manifestations sont organisées par les collectivités, les associations… afin de récolter des fonds qui sont ensuite redistribués aux associations qui aident, soutiennent, contribuent au bien-être des femmes atteintes de cancers du sein voire des hommes aussi et des personnes touchées par d’autres types de cancers.

La commune de Fontaines, elle aussi, comme de nombreuses collectivités, apporte sa contribution en organisant une ou des manifestations avec les associations sportives, culturelles, de loisirs et scolaires.

Ce samedi 30 novembre, Nelly Meunier-Chanut maire de Fontaines, Philippe Gelin adjoint et les élus ont invité Corasaône, La Ligue contre le cancer, Toujours femme et Siel bleu pour leur remettre un chèque de dons en présence des associations fontenoises ayant participé à Octobre Rose.

Philippe Gelin adjoint à la mairie et coordinateur d’Octobre Rose a remercié toutes les associations fontenoises, les membres du CCAS et toutes les personnes qui ont œuvré pour récolter le plus de fonds possibles.

Les actions menées sur la commune ont rapporté 2 400 €, soit 600 € reversés à chacune des quatre associations : Corasaône représenté par Agnès Sermonat, Toujours Femme avec sa présidente Catherine Rochet, Siel Bleu avec Lucas de Girval et pour la Ligue contre le cancer, Nelly Meunier-Chanut représentait Thérèse Bessette, excusée.

Nelly Meunier-Chanut s’adressant aux 4 associations d’aide aux malades et aux aidants : « Merci pour tout ce que vous faites pour les malades, le soutien que vous leur apportez, les soins esthétiques pour leur plus grand bien, sans vous, nous, nous ne pouvons rien faire. ».

Madame le maire a ensuite remis le chèque aux 4 associations.

La mairie, le CCAS, les enfants et enseignants des écoles, la Claire Fontaine, le Foyer rural, les Claq’motos, la bibliothèque, Fontaines-Échanges, la cave du Caboulot, La Source, le club canin, tous ont participé à cette action, ce qui a permis de récolter ces 2 400 €. Un bel acte de générosité grâce à l’implication de tous les Fontenois.

La municipalité a offert le verre de l’amitié aux personnes présentes à cette remise de chèque.

C.Cléaux