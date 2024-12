L'Incroyable Noël : un spectacle complet, mais l'enchantement continue !

Avec seulement six week-ends de représentations enchantées, L'Incroyable Noël au Château de Chaumont est désormais complet ! Les spectateurs sont transportés dans un univers féerique et inoubliable, mais ne vous inquiétez pas, une nouvelle aventure se prépare pour l’été 2025, avec Le Songe de la Fontaine.

Pour six week-ends jusqu’au 22 décembre, les écuries du château de Chaumont-en-Charolais ouvrent leurs portes pour un voyage immersif au cœur de la féerie de Noël. L’Incroyable Noël, organisé par L’Enchanteur, invite petits et grands à suivre Yule, Solange, et Balthazar dans une aventure légendaire. Entre costumes d’époque, musique envoûtante et scènes magiques, ce spectacle est une expérience familiale inoubliable servie par l’engagement de 400 bénévoles et l’atmosphère unique de ce monument historique.

