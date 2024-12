Vous êtes commerçants ? Profitez d'un portefeuille de près de 9000 personnes !

C'est une première dans l'histoire de Chalon sur Saône. Police Nationale, gendarmerie nationale, COSCA ville de Chalon et Grand Chalon, sapeurs-pompiers et BPIA unissent leurs efforts au profit de leurs adhérents.

Ce sont déjà plus de 80 commerçants chalonnais et Grand Chalonnais qui se sont rapprochés des associations de policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers, militaires et fonctionnaires de la ville de Chalon et du Grand Chalon, pour proposer leurs bons plans. Une démarche née sous l'impulsion des policiers chalonnais et du COSCA, et une belle manière de défendre le commerce local.

Concrètement ?

Chaque adhérent de chacune des associations, soit près de 3200 bénéficiaires, bénéficieront d'une carte avec un code barre, les identifiant auprès des commerçants proposant des réductions ou des offres exclusives. "Une carte qui est valable par foyer, soit pour 3 ou 4 personnes en moyenne" a assuré Roselyne Jacob-Vassard, Vice-présidente du COSCA Chalon-Grand Chalon, qui compte à lui seul près de 2000 personnes. "Le dispositif peut toucher au final plus de 9000 personnes. C'est une manne non-négligeable de clients pour les commerçants partenaires".

Liberté absolue de proposer une offre ou de la faire évoluer

La spécificité du dispositif, c'est que les commerçants qui ont accès à la plateforme, peuvent à tout moment, faire évoluer leurs offres, en fonction de leurs envies et de leurs opérations commerciales. "Les bons plans diffèrent totalement en fonction du commerçant ou de l'entreprise. Chacun étant libre de fixer ses conditions et d'ailleurs de les réserver aussi à tel ou tel bénéficiaire".

"C'est un signal fort donné en soutien au commerce local"

L'un des arguments à mettre en avant, c'est bien "de pousser nos adhérents vers des achats plus locaux, plus responsables, en soutien à celles et ceux qui font la richesse du vivre-ensemble". Un argument infaillible qui devrait faire mouche.

Si vous êtes commerçant et vous souhaitez rejoindre la démarche portée par les 5 corporations professionneles, vous pouvez prendre attache par mail à [email protected]