Collecte de sang à Lessard-le-National : malgré des résultats décevants, l’amicale peut compter sur ses fidèles donneurs

Et malgré une campagne soutenue de la part des bénévoles, ce sont finalement seulement 36 personnes qui se sont présentées ce vendredi après-midi pour donner leur sang, pour 70 créneaux de rendez-vous prévus.

Qu’à cela ne tienne, l’amicale peut tout de même compter sur ses fidèles donneurs !

Parmi eux, Info Chalon a rencontré Thierry et Françoise, couple crissotin, qui donnent depuis plus de 20 ans et ce 3 à 4 fois par an !

Les plus physionomistes d’entre vous auront sûrement reconnu Thierry, figure emblématique crissotine puisque ce dernier est l’ancien directeur de l’école élémentaire de Crissey.

C’est donc dans les années 2000 que le couple a commencé à donner. C’est Françoise, infirmière, qui a eu la volonté de donner la première et qui a embarqué son mari dans cette aventure !

Info Chalon a aussi croisé Marina, 41 ans, crissotine elle aussi, parent d’élèves, qui travaille à la CCI et qui donne son sang dès que son planning le lui permet.



Pour suivre l’actualité de l’amicale du Nord chalonnais c’est par ici.



Amandine Cerrone.