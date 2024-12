Châtenoy le Royal a revêtu son habit de lumière pour ne pas faillir à la tradition du 8 décembre.

Pourquoi allume-t-on des bougies et des lumières le 8 décembre ?

Données historiques :

Mais alors pourquoi la Fête des Lumières de Lyon se déroule-t-elle le 8 décembre et non le 8 septembre pour rendre hommage à la Vierge Marie ? L'église située au sommet de la colline de Fourvière fut successivement ravagée puis restaurée entre 1168 et 1562.

Au début des années 1850, la communauté religieuse commande une Vierge dorée pour décorer le clocher de l'église. Elle est réalisée par le sculpteur lyonnais Joseph-Hugues Fabisch et l'inauguration de la statue est programmée le 8 septembre 1852, date qui symbolise la protection accordée par la Vierge Marie à la ville de Lyon et qui est également le jour de la fête de la Nativité.

Mais l'évènement fut finalement reporté au 8 décembre, jour de la fête de l'Immaculée Conception, en raison d'une crue historique de la Saône provoquant l'inondation de l'atelier du sculpteur Joseph-Hugues Fabisch.

Les jours précédant le 8 décembre 1852, la météo manque une nouvelle fois de perturber les festivités. Heureusement dans la soirée, le ciel s'éclaire. Feux de Bengale, feux d'artifice et lumignons sont allumés pour célébrer la Vierge.

Une fête lyonnaise devenue plus populaire que religieuse.

Depuis 1852, il est de coutume d'allumer des bougies sur le rebord de sa fenêtre le soir du 8 décembre. Au fil du temps, la tradition religieuse est devenue une fête laïque. (Source GEO)

Les lieux illuminés de Châtenoy le Royal :

La mairie

La salle des fêtes

Le rond-point de la zone verte

Le carrefour Avenue Général De Gaulle Rue du Bourg.

C.Cléaux